Bauern im Havelland schlagen Alarm: Hohe Einkaufspreise und „absurde“ Transportbestimmungen

Der Milchpreis liegt über 40 Cent je Liter, an manchen Milchbörsen sogar über 50 Cent. „Dass ich das noch mal erleben werde, hätte ich nicht geglaubt“, sagte der Vorsitzende des Kreisbauernverbandes Havelland Dirk Peters am Donnerstag in der Jahresmitgliederversammlung in Paaren im Glien. Und er ließ weitere erfreuliche Fakten folgen: Es gebe aktuell gute Preise für Schlachtrinder auf dem Markt und bei Getreide und Raps sehe es ähnlich gut aus.

Damit aber war der Teil der guten Nachrichten für die havelländischen Landwirte nahezu erledigt. Denn was Dirk Peters zur Ausgabenseite für Landwirte sagte, lässt Schlimmes erahnen: „Düngemittel sind gegenüber dem Vorjahr um 300 Prozent teurer geworden. Zwischen 25 und 30 Prozent gestiegen sind die Preise für Landtechnik, also für Ersatzteile, die mit Eisen zu tun haben.

Sogar schon Bestellstop für Diesel

Und was beim Diesel los ist, kann jeder an der Tanksäule sehen.“ Vor einem Jahr habe sein Betrieb, die Agro-Farm Nauen, den Liter Diesel für 1,05 Euro netto eingekauft, jetzt liege man bei 1,97 Euro netto. Aber es komme noch „besser“: „Von einigen Landhändlern haben wir erfahren, dass es schon zum Bestellstopp kommt. Das heißt, es gibt nicht mehr genügend Kraftstoff. Da kann ich ja froh sein, statt 350 000 Liter jetzt 100 000 Liter bekommen zu haben“, so Peters.

Trotz der steigenden Lebensmittelpreise müsse er feststellen, dass bei den Einkommen der Landwirte davon bisher nichts zu spüren ist. Deswegen könne er nachvollziehen, dass sich Landwirte neue und sichere Einkommensquellen wie die Fotovoltaik erschließen wollen. „Der Krieg in der Ukraine bringt noch zusätzliche und äußerst turbulente Unsicherheiten für die landwirtschaftlichen Betriebe, deren Auswirkungen ich heute überhaupt noch nicht bewerten kann“, sagte der Verbandsvorsitzende. In diese ohnehin schon betriebswirtschaftlich schwierige Situation komme nun eine speziell Brandenburger Problem hinzu.

Mähdrescher sollen nur in Begleitung auf die Straße

Das Infrastrukturministerium in Potsdam habe eine neue Verordnung für den Transport sehr breiter landwirtschaftlicher Fahrzeuge auf öffentlichen Straßen erarbeitet. „Dabei scheint gerade alles schief zu laufen, was nur schief laufen kann“, kritisierte Peters. Aktuell sehe es so aus, dass Mähdrescher oder Häcksler nur noch auf der Straße fahren dürfen, wenn ein externes und speziell dafür zugelassenes Begleitfahrzeug vorn weg fährt. Also vergleichbar etwa mit den Transporten von Windrädern auf der Autobahn.“ Das sei schlicht unmöglich. „Wir müssen gemeinsam mit dem Landesbauernverband und dem Landtechnikverband eine praxisnahe Lösung finden.“

Die dramatische Lage brachte der Geschäftsführer des Kreisbauernverbandes Johannes Funke auf den Punkt: „Die Ernte 2022 ist so auf legalem Weg nicht möglich.“ Und der Präsident des Landtechnikverbandes Havelland Helmut Rothe ergänzte: „In 15 Bundesländern ist eine Lösung gefunden worden, mit der alle Seiten leben können. In Brandenburg bisher nicht. Das ist beschämend. Diese Verordnung strotzt vor Inkompetenz.“ Abgesehen von den Kosten und dem bürokratischen Aufwand für die Landwirte, sei es nicht möglich, für jeden Mähdrescher, der während der Erntezeit von einem Schlag zu einem anderen umgesetzt werden muss, 14 Tage im Vorab ein Begleitfahrzeug zu bestellen, so Rothe.

Sorgen wegen der EU-Agrarreform

Mit Sorge blicken die havelländischen Landwirte auf die anstehende Reform der Europäischen Agrarpolitik und die damit verbundenen Änderungen der Förderrichtlinien. „Auch wenn wir noch nicht alle Details kennen, es ist sicher, dass 100 Euro je Hektar von den bisherigen Prämien schon mal weg sind. Allein dafür müssen vier Prozent der Fläche stillgelegt werden.“ Wer den Prämienverlust halbwegs ausgleichen will, „bekommt einen Blumenstrauß von sogenannten Ökomaßnahmen angeboten“, so Dirk Peters. Dazu gehören „Verzicht auf Pflanzenschutz“, „Altgras stehen lassen“ oder „Blühstreifen anlegen“. Unterm Strich müsse den Landwirten klar sein. „Wir stehen am Scheideweg. Wer die neuen EU-Prämien in Anspruch nehmen will, der verabschiedet sich ein ganzes Stück weit aus der Erzeugung von Nahrungs- und Futtermitteln sowie von Bioenergie“. Und Peters ergänzte: „Wir wandeln uns schleichend zu Landschaftsgärtnern, die am Tropf staatlicher Zuwendungen hängen.“

Finanziell bedenkliche Situation beim Kreisbauernverband

Bedrohlich ist die finanzielle Lage des Kreisbauernverbandes. Immer weniger Betriebe, bedeute immer weniger Beiträge, so Geschäftsführer Johannes Funke. „Es ist eine gefährliche Situation für den Verband, wenn Betriebe nicht mehr die 2,80 Euro je Hektar Mitgliedsbeitrag aufbringen können oder wollen.“ Wenn man nicht aufpasse, gerate man in eine strukturelle Schieflage, so Dirk Peters. Auf der Habenseite des Verbandes stehen für 2021 noch gut 16 000 Euro – das schlechteste Ergebnis seit 2015.

