Baum stürzt auf Rathenower Weinbergbrücke

Rathenow

Die Sturmböen, die am Donnerstag über Rathenow hinweggezogen sind, haben zu erheblichen Schäden an der Weinbergbrücke geführt. Am Nachmittag wurde ein rund 20 Meter hoher Baum im Havelweg entwurzelt, der auf die Brücke stürzte und Teile des Geländers zerstörte.

Über die Höhe des Schadens kann momentan noch keine Aussage getroffen werden. Glücklicherweise befand sich zu dem Zeitpunkt, als der Baum stürzte, kein Passant auf der Brücke.

Alarmierung um 16.45 Uhr

Nach Auskunft von Rathenows Ortswehrführer Oliver Lienig, der den Einsatz leitete, war die Rathenower Feuerwehr gegen 16.45 Uhr alarmiert worden. Die Baumspitze, die auf Höhe des großen Bogens auf der Brücke lag, habe man runtergeschnitten, so Lienig. Aber den ganzen Baum habe man, weil man nur vom Wasser an den Stamm herankomme, stehen lassen. Gemeinsam mit dem Wasser- und Schifffahrtsamt werden man am Freitag das weitere Vorgehen beraten.

Feuerwehrleute schnitten die Krone des Baumes ab. Dann wurde die Brücke gesperrt. Quelle: Markus Kniebeler

Klar ist, dass die Weinbergbrücke vorläufig nicht mehr betreten werden darf. Gleich nach Beendigung der Arbeiten sperrten die Feuerwehrleute beide Zugänge ab. Zum einen, weil die sichtbaren Schäden am Geländer erheblich waren. Zum anderen, weil ein Experte nun prüfen muss, ob das Bauwerk nicht noch weitere Schäden erlitten hat.

Die Weinbergbrücke wurde als Attraktion für die Bundesgartenschau erbaut und 2015 eingeweiht. Das rund 330 Meter lange Bauwerk kostete rund 13 Millionen Euro. Es verbindet das Gelände des Optikparks mit dem Weinberg, der während der Buga zum eintrittspflichtigen Gartenschau-Bereich gehörte.

Von Markus Kniebeler