Rathenow

Silke Schepler muss nicht lange überlegen. „Die Heidelbeere“, sagt sie, sei in ihrer Baumschule in den zurückliegenden zwei Jahrzehnten immer gut nachgefragt gewesen bei den Kunden.

1977 gründete ihr Vater Klaus Schepler in der Rhinower Landstraße 25 in Rathenow eine Gartenbaufirma. 1999 übernahm Silke Schepler die Firma und aus dem Gartenbaubetrieb wurde die Baumschule Klaus Schepler.

Zurück ins 18. Jahrhundert

„Unsere Familientradition geht aber nachweislich bis in das 18. Jahrhundert zurück“, sagte sie am Samstag beim Tag der offenen Tür an der Rhinower Landstraße 25. Anlass war das 20-jährige Bestehen der Baumschule. Die Besucher erwartete gute Unterhaltung mit lockeren Gesprächen rund um das Angebot der Baumschule und Livemusik am Nachmittag.

Die Baumschule hat sich in den 20 Jahren gut entwickelt. Auf über einem Hektar werden Pflanzen und Stauden herangezogen. Damit habe sich die Fläche der Baumschule seit 1999 verdreifacht, erklärte Silke Schepler auf dem Hof, während ihr Sohn Jan Besucher mit Sonnenschirmen ausstattete und sie einlud zu einem Rundgang durch die Baumschule.

Die Vielfalt vorgeführt

Jan Schepler zeigte den Besuchern die Vielfältigkeit der Baumschule und Gerätschaften und Gewächshäuser. Er selbst ist ausgebildeter Baumschulgärtner mit Auslandserfahrung. Jan Schepler hat in der Baumschule auch eine neue Serviceleistung eingeführt.

Der Junior veredelt für die Kunden Obstbäume mit ihren eigenen Propfreisern. Silke Scheplers Mann, Ulf Schepler, und Christian Neumann als Angestellter komplettieren das Mitarbeiterteam.

Bäume, Beeren, Bodendecker

Die Baumschule bietet ihren Kunden Stauden, Gehölze, Gräser, Laub- und Nadelbäume aus eigener Anzucht und biologischem Anbau. Obstgehölze, Rhododendren und Rosen gehören zum umfangreichen Sortiment, ebenfalls Beerenobst, Heckenpflanzen und Bodendecker.

Die Chefin macht beim Rundgang auf die eigne Erde aufmerksam, die in der Baumschule zum Einsatz kommt. Die eigene Erde fördert die Aufzucht und die Anpassung von Bäumen und Pflanzen an den heimischen Boden und das havelländische Klima. Die Baumschule engagiert sich für umweltfreundliche Gärten und übernimmt die Pflege von Beeten und Grünanlagen.

Der Erlös des Tages der offenen Tür kommt die Musikschule „Stärke“ zu Gute.

Von Norbert Stein