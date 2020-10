Baustopp am Rathenower Körcenter: Die Verwahrlosung nimmt zu

Rathenow

Wer am Rathenower Körcenter vorbeispaziert, der wird nicht erbaut sein. Eingeschlagene Scheiben, beschmierte Wände, ein vor Wochen umgestürzter Bauzaun, hinter dem sich Schuttberge türmen. Regelmäßig melden erboste Anwohner sich in der MAZ-Redaktion, die sich über die offenkundige Verwahrlosung beklagen.

Das Körcenter Das Körcenter wurde Anfang der 1990er-Jahre erbaut. Auf einer Fläche von mehr als 4000 Quadratmetern waren ein Supermarkt, eine Drogeriefiliale, eine Sparkassenfiliale, ein Restaurant sowie bis zu 30 Ladenlokale untergebracht. Die Akzeptanz des Centers schwand kontinuierlich. Seit 2013 steht es leer. Im Herbst 2016 wurde das Einkaufszentrum an einen Investor aus Niedersachsen verkauft, der ankündigte, es innerhalb von anderthalb Jahren zu einem Wohn- und Gesundheitszentrum umzubauen. Daraus wurde nichts. Mittlerweile gehört die Immobilie der City Bauträger Gesellschaft, die das Projekt umsetzen will. Aber auch der neue Eigentümer kann den angekündigten Zeitplan nicht halten.

Dabei verfestigte sich noch zu Beginn dieses Jahres der Eindruck, dass es mit dem Umbau des ehemaligen Einkaufszentrums zu einem Wohn-, Gesundheits- und Pflegezentrum vorangehe. Anfang März konnten sich die Mitglieder des Rathenower Bauausschusses davon überzeugen, dass der Innenausbau im Gange war. Ihnen wurde sogar ein fast fertiges Musterappartement präsentiert, das Vorbild für den Umbau von 17 weiteren Wohnungen sein sollte.

Anzeige

Seit dem Sommer wird nicht mehr gebaut

Doch wenig später geriet der Umbau ins Stocken. Seit dem Sommer ist die riesige Immobilie komplett verwaist. Und seit keine Bewegung mehr auf der Baustelle ist, nimmt der Vandalismus zu.

Eigentümer des Körcenters ist die mecklenburgische City-Bauträger Gesellschaft mbH, die ein Büro am Berliner Kurfürstendamm unterhält. Gordon Kerr, Handlungsbevollmächtigter des Unternehmens, bestätigte auf MAZ-Anfrage, dass momentan nicht gebaut werde. Als Grund nannte er Verhandlungsschwierigkeiten, ohne ins Detail zu gehen.

Versprechen des Eigentümers

Kerr versicherte, dass der Umbau in zwei, drei Wochen fortgesetzt werde. Dass hatte er allerdings auf eine ähnliche Anfrage der MAZ auch schon im August angekündigt. Geschehen war damals nichts.

„Es hat sich an unserem Grundplan nichts geändert“, so Kerr. „Wir werden das Objekt fertig bauen und dann an den Globalmieter übergeben.“ Das habe man vertraglich so festgelegt.

Betreiber in den Startlöchern

Der besagte Globalmieter ist die Gemeinschaftswerk Wohnen und Pflege GmbH mit Sitz in Nauen. Das Unternehmen mit Zweigstelle in Rathenow soll laut Vertrag den Betrieb des Wohn-, Gesundheits- und Pflegezentrums übernehmen.

Werner Futterlieb, Geschäftsführer des Gemeinschaftswerks, befindet sich derzeit in Urlaub. Im Sommer hatte er bekräftigt, dass das Körgraben-Karree, so der künftige Name, für das Gemeinschaftswerk von großer Bedeutung sei. Das Projekt habe Modellcharakter.

Seit dem Sommer ruht der Innenausbau. Quelle: Markus Kniebeler

Allerdings trübt der schleppende Baufortschritt die Begeisterung auf seiten des Gemeinschaftswerks. Ursprünglich war der 30. Juni 2020 als Fertigstellungstermin genannt. Der konnte nicht gehalten werden. Und man muss kein Baufachmann sein um festzustellen, dass mit einer Eröffnung so bald nicht gerechnet werden kann. Die Frage ist, wie lange die Geduld des Gemeinschaftswerks noch reicht. „Ich brauche einen belastbaren Zeitplan“, hatte Futterlieb im August gesagt. Offenbar gibt es den nicht.

Noch jede Menge Arbeit

Eine Fertigstellung in naher Zukunft jedenfalls scheint illusorisch. Denn das Pensum, das noch absolviert werden muss, ist gewaltig. Von den 18 Appartements für betreutes Wohnen, die auf der Ostseite des Gebäudes entstehen sollen, ist – bis auf die Musterwohnung – nicht eines fertig.

Die 400 Quadratmeter große Tagespflege mit Gemeinschafts-, Therapie- und Ruheräumen befindet sich im Rohbaustadium. Ebenso die Räumlichkeiten, in welche eine Wohngemeinschaft für zwölf Menschen mit dementiellen Erkrankungen einziehen soll.

Außerdem auf der to-do-Liste: Die Fertigstellung der Sozialstation, in der die Rathenower Mitarbeiter der Gemeinschaftswerk Wohnen und Pflege GmbH umziehen sollen. Der Bau einer öffentlich zugängliche Caféteria sowie die Herrichtung der Räume für eine Gemeinschaftspraxis.

Bedauern im Rathaus

Im Rathenower Rathaus wird die aktuelle Entwicklung mit Sorge betrachtet. „Wir waren optimistisch, dass der angekündigte Umbau zügig über die Bühne geht“, sagt Jens Hubald, Leiter des Sachgebiets Stadtentwicklung im Rathenower Bauamt. „Das es jetzt hakt, ist um so bedauerlicher.“ Dabei gebe es auch im Rathaus immer wieder Anrufe von Interessenten, die wissen wollen, ob denn schon Plätze in der WG oder Appartements gemietet werden können.

Von Markus Kniebeler