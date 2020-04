Stadtquartier in der Warteschleife

Das ehemalige ROW-Gelände hinter dem Rathenower Rathaus ist rund 26000 Quadratmeter groß.

Der Fielmann AG gehören rund 15000 Quadratmeter. Das Grundstück der Optikquartier Rathenow GmbH umfasst gut 11000 Quadratmeter.

In dem Quartier sollen 80 Wohnungen enstehen. 60 in den Askania-Gebäuden an der Geschwister-Scholl-Straße. Und 20 in einem Neubau an der Ecke Berliner Straße/ Friedrich-Engels-Straße.

Außerdem geplant: Ein Edeka-Center mit 2300 Quadratmetern Verkaufsfläche; ein Lidl-Markt (1400 Quadratmeter) und ein Drogeriemarkt.

Auf dem Gelände soll ein gemeinsamer Parkplatz mit Stellflächen für 225 Pkw entstehen.

Etliche Gebäude, darunter der Block 060 an der Berliner Straße, sollen abgerissen werden.