Die Bürgerinitiative „Naturwald“, die sich für den Erhalt des kleinen Waldstückes zwischen Breitscheidstraße und Semliner Straße einsetzt, hat nach einer Ortsbegehung mit Stadtverordneten am Dienstag einen Aufschub erreicht. Die Stadtverordneten hatten beschlossen, hier einen Bebauungsplan aufzustellen, um die Waldfläche zum Bau von Häusern freizugeben. Die Bürgerinitiative will das verhindern.

Bei dem Treffen am Dienstag wurde klar, dass es für die Mitglieder der Bürgerinitiative nur ein Ergebnis geben wird, das sie akzeptieren. Die Stadt soll ihre Pläne für das Waldstück fallen lassen. Kompromisse seien nicht möglich, unterstrich Reimund Prill. Er ist einer der Sprecher der Initiative.

Das Spannungsfeld

Matthias Remus, Leiter der Rathenower Bauverwaltung, machte darum deutlich, in welchem Spannungsfeld diese Debatte weiter abläuft: „Wir haben drei Möglichkeiten. Die Stadt kann sich noch einmal alle Flächen, auf denen sonst noch gebaut werden kann, genau anschauen und dies dem Bauausschuss vorlegen. Danach wäre zu entscheiden, ob man an den Plänen für die Semliner Straße und Breitscheidstraße festhält. Die zweite Möglichkeit wäre, dass die Stadt ihre Pläne zunächst durchzieht und sich die Bürger im Zuge der Bürgerbeteiligung zu Wort melden. Die dritte Möglichkeit wäre, die Pläne sofort fallen zu lassen.“

Einige Mitglieder der Bürgerinitiative hatten wohl gehofft, diese Entscheidung könne bereits am Dienstag fallen. Doch das ist nicht möglich, erklärte Remus. Es gebe einen Aufstellungsbeschluss und den müssen die Stadtverordneten in einem formellen Beschluss zurücknehmen.

Geeinigt haben sich beide Seiten darauf, dass die Arbeiten am Bebauungsplan ruhen, bis die Verwaltung in einer Bauausschusssitzung im Herbst aufzeigt, wo in der Stadt noch Flächen zur Bebauung frei sind. „Das schaffen wir bis September oder Oktober“, sagte Matthias Remus. Wolfram Bleis (CDU), Vorsitzender des Bauausschusses sagte zu, dass man dann auch wieder die Bürgerinitiative hören wolle.

Das ist Demokratie

Karsten Ziehm, Stadtverordneter der FDP, der bereits der Bebauung einer ähnlichen Fläche in der Breitscheidstraße widersprochen hatte, warb für den Ausgleich zwischen Initiative und Stadtverordneten. Während sich Karl-Reinhold Granzow (Linke) für den Erhalt des Waldes aussprach, sagte Ziehm: „Demokratie bedeutet, dass man auch mal Entscheidungen aushalten muss, die einem nicht gefallen.“

In einem Brief an die Stadtverordneten und die Stadtverwaltung hatte die Bürgerinitiative deutlich gemacht, dass es sich bei dem Waldstück um ein wertvolles Biotop handele. Es müsse nicht für Bauland freigegeben werden, denn es gebe in unmittelbarer Nähe Bauplatz für 25 Eigenheime.

Selbst, wenn die Stadt zunächst von den Plänen ablässt, muss eine Teilfläche gerodet werden, wenn ein Stromversorger hier Arbeiten vornimmt. Das wusste Stadtförster Thomas Querfurth.

Jeder einer zu viel

Der ehemalige Leiter des städtischen Grünflächenamtes, Jürgen Range, sprach sich am Dienstag auch für den Erhalt der Bäume aus: „Jeder Baum der gefällt wird, ist einer zu viel.“ So etwas sorgt für beifällige Zustimmung bei den anderen Mitgliedern der Initiative. Zudem, so hieß es am Dienstag, sei das Waldstück eine natürliche Lärmschutzwand zwischen zwei stark befahrenen Straßen. Es wäre das falsche Signal, wenn die Stadt Rathenow ein gewachsenes innerstädtisches Waldstück entfernt, obwohl die Klimafolgen für das Land Brandenburg bekannt sind“, heißt es in dem Brief an Stadtverordnete und Verwaltung.

Ein Argument, das die Mitglieder der Bürgerinitiative gar nicht gelten lassen wollen, ist das Interesse junger Familien an Bauflächen. Die Stadtverwaltung versuche die Flächen auszuweisen, auch um die Bevölkerungsentwicklung zu beeinflussen“, sagte der Stadtverordnete Jürgen Vogeler. „Ohne Bäume haben unsere Kinder keine Luft , um zu atmen“, hieß es auf Seiten der Bürgerinitiative. „Ohne Zuzug gibt es irgendwann nur noch Bäume und keine Menschen“, so das Gegenargument.

Stadtverwaltung und die Stadtverordnete sind in der Zwickmühle. Entweder lässt man die Pläne fallen und verzichtet auf Bauland. Oder man fällt die Bäume und hat die Bürger gegen sich aufgebracht.

Deren Wut haben die Stadtverordneten am Dienstag zu spüren bekommen. Wie hieß es eingangs der Debatte am Waldstück? Kompromisse sind nicht möglich.

