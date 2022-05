Bedenken der Anwohner kommen noch einmal in den Rathenower Bauausschuss

Rathenow

Am kommenden Dienstag (10. Mai) hören sich die Mitglieder des Bauausschusses der Rathenower Stadtverordneten um 17.15 Uhr bei einer öffentlichen Sitzung in der Aula der Grundschule am Weinberg noch einmal die Bedenken der Anwohner im Quartier Tschaikowskistraße, Rotbuchenallee und Maxim-Gorki-Straße zum Ausbau dieser Straßen an.

Der designierte Bürgermeister der Stadt Rathenow, Jörg Zietemann, sicherte das den Anwohnern zu, nachdem diese in einer Stadtverordnetenversammlung in der vergangenen Woche noch einmal ihre Anregungen geäußert hatten.

Fragen an die SVV

Wiltrud Weber, die ein Haus mit großem Grundstück in der Tschaikowskistraße bewohnt, hatte es übernommen, für die Anwohnergemeinschaft zu sprechen. „Eine Anhörung der Anwohner zu dem Straßenbauvorhaben wurde wegen Corona abgesagt. Wir würden unsere Bedenken aber gerne direkt äußern.“

Nicht alle waren informiert

Zwar habe es eine schriftliche Befragung gegeben, jedoch habe nicht jeder Anwohner den Fragebogen bekommen. In der Maxim-Gorki-Straße, der Rotbuchenallee und der Tschaikowskistraße werden die Fußwege abgetragen. Am Rand werden Bäume gesetzt – in der Rotbuchenallee stehen diese bereits.

Kerstin Zink-Zimmermann (links) und Wiltrud Weber mit dem Plan. Quelle: Joachim Wilisch

Alle Straßen werden zu Einbahnstraßen und insgesamt solle der Charakter einer verkehrsberuhigten Spielstraße entstehen – so sieht es der Plan vor. Damit sind die Anwohner in der Maxim-Gorki-Straße überhaupt nicht einverstanden.

Alle in eine Richtung

Denn hier würde nun der gesamte Verkehr von der Berliner Straße in das Viertel geleitet. Bei einem Vor-Ort-Termin hatte Kerstin Zink-Zimmermann davor gewarnt, dass Autos, die am Straßenrand stehen, Einfahrten versperren. Es gehe bereits jetzt oftmals sehr beengt zu.

Derzeit, so Kerstin Zink-Zimmermann aus der Maxim-Gorki-Straße, verteile sich der anfahrende Verkehr auf die Straßen. In Zukunft werde die Tschaikowskistraße als Einbahnstraße vom Fontanepark zur Berliner Straße ausgezeichnet und die Maxim-Gorki-Straße in der entgegengesetzten Richtung.

Wiltrud Weber sprach die Stadtverordneten an. Quelle: Joachim Wilisch

An der Einmündung Rotbuchenallee kann man entweder den Einbahnverkehr rechts Richtung Friedrich- Ebert-Ring oder links Richtung Tschaikowskistraße nutzen.

Weitere Ideen

In der Tschaikowskistraße und in der Maxim-Gorki-Straße ist zudem geplant, jeweils sechs Bäume am Straßenrand anzupflanzen. Ein grünes, verkehrsberuhigtes Wohngebiet sei das Ziel dieser Stadtplanung, heißt es dazu in den Ausführungen des Tiefbauamtes.

Bäume im Garten

Wiltrud Weber möchte zudem, dass weiter Gehwege vorhanden sind. „Das ist für ältere Menschen viel zu gefährlich, wenn sie sich nicht auf dem Gehweg bewegen.“ Die geplanten Bäume seien in der Tschaikowskistraße und der Maxim-Gorki-Straße nicht notwendig. „Wir haben viele Bäume in unseren Vorgärten“, so Wiltrud Weber, die außerdem Fragen zum Bauablauf hat. „Auch darüber wurde mit uns nicht geredet.“

Wolfram Bleis, Vorsitzender des Bauausschusses, ist inzwischen informiert. Am 10. Mai sollen die Anwohner noch einmal informiert werden. Ebenso werde man den Betroffenen die Gelegenheit geben, sich zu äußern.

Leitungen und Kanäle

Die Straßen müssen auf jeden Fall aufgerissen werden, weil der Wasser- und Abwasserverband Leitungen und Kanäle erneuern will. Dies sei notwendig, betonen auch die Anwohner und stellen zugleich in Frage, ob anschließend die gesamte Straße und die Verkehrsführung so grundlegend verändert werden müssen.

Anwaohner aus dem WSohnquartier bei der SVV. Quelle: Joachim Wilisch

Die öffentliche Anhörung der Anwohner und die Beratung im Bauausschuss sind ein Zugeständnis von Jörg Zietemann, nachdem insgesamt zwölf Einwendungen und Fragen der Anwohner noch vor Weihnachten in dem schriftlichen Verfahren im Rathaus abgegeben wurden.

Nicht akzeptiert

Die Bedenken wurden angehört, aber nicht akzeptiert. Vielmehr hatte der Leiter des Bauamtes später noch einmal gegenüber Wiltrud Weber deutlich gemacht, die Stadt habe versucht, eine Lösung zu finden, die möglichst auf breite Zustimmung stößt, aber auch die Gegebenheiten vor Ort berücksichtigt.

Erster Schritt

Ob an den Plänen noch einmal etwas geändert wird, wird wohl auch Thema im Bauausschuss sein. Die Bauverwaltung hatte zuletzt nicht die Absicht, die abgestimmten Pläne zu ändern.

Die Anwohner des Wohnviertels betrachten die Entscheidung, die Angelegenheit noch einmal in den Bauausschuss zu geben, als ersten Schritt. Im Sommer sollen die Bauarbeiten beginnen.

Von Joachim Wilisch