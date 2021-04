Befreiender Pikser in Rathenow: So lief der erste Tag im Impfzentrum Havellandhalle

Rathenow

Von einem „Tag der Erleichterung“ sprach am Mittwoch Rathenows Bürgermeister Ronald Seeger. Das Covid-Impfzentrum in Rathenow ist am Netz. Auf insgesamt vier so genannten Impfstraßen werden Impfberechtigte nun gegen Covid 19 geimpft. Am Mittwoch waren es bereits 200.

Die ersten Besucher im Covid-Impfzentrum in der Rathenower Havellandhalle mussten aber unverrichteter Dinge wieder gehen. Sie wollten einen Termin zur Corona-Impfung bekommen. Doch den bekommt man nicht direkt vor Ort sondern ausschließlich über die Telefon-Hotline der Kassenärztlichen Vereinigung (116 117) oder über die Online-Terminvergabe.

Doch abgesehen davon, war der erste Tag im Rathenower Impfzen-trum bereits gut ausgelastet. Das bestätigte Christoph Bajohr, Leiter des Impfzentrums in Rathenow. Zusammen mit Steffen Kirchner vom Regionalbüro der Johanniter, Vertretern der Bundeswehr und des Landkreises Havelland war Bajohr zur Eröffnung des Impfzentrums in Rathenow eingetroffen.

Neuer Boden

„In den vergangenen Tagen haben wir die Halle hergerichtet“, sagte Bajohr. Dazu wurde ein neuer Boden verlegt, damit der Belag der Sporthalle nicht leidet. Es wurde ein exakt austariertes Wegesystem eingerichtet, das die Patienten vom Eingang zur Registratur in eine Wartezone, weiter in die Impfkabinen, dann wieder in einen Ruhebereich und später aus der Halle hinaus führt.

Rathenows Bürgermeister Ronald Seeger bei der Eröffnung des Impfzentrums Rathenow. Rechts die Landtagsabgeordnete Katja Poschmann. Quelle: Joachim Wilisch

Landrat Roger Lewandowski nutzte die Gelegenheit, noch einmal an die Vorgeschichte des Impfzentrums zu erinnern. „Eigentlich war für den Landkreis Havelland gar kein Impfzentrum vorgesehen“, so Lewandowski.

Als die Landesregierung dann weitere Impfzentren genehmigen wollte, habe man „von Anfang an“ berücksichtigen wollen, im Ost- und Westhavelland ein Impfzentrum einzurichten. Allerdings war auch der Druck aus den Städten und Gemeinden des Westhavellandes groß, als klar war, dass das havelländische Impfzentrum zunächst in Falkensee eingerichtet wird.

Der Widerspruch wurde gehört. „Zum Glück“, sagte Rathenows Bürgermeister. Ronald Seeger verwies auf die Altersstrukturen im Westhavelland. „Für viele Menschen hier wäre es zu beschwerlich, bis nach Falkensee ins Impfzentrum zu fahren.“ Nun gibt es den befreienden Pikser also auch in Rathenow und zudem beginnen auch die Hausarztpraxen damit, Impftermine zu vergeben.

Links Steffen Kirchner, rechts Christoph Bajohr. Quelle: Joachim Wilisch

Steffen Kirchner von den Johannitern machte aber klar, dass die Impfungen nur so schnell vonstatten gehen können, wie Impfstoff zur Verfügung steht. So waren die Termine für Rathenow in dieser Woche schnell vergeben. „Erst, wenn wir wissen wie viel Impfstoff zu welchem Zeitpunkt vorhanden ist, werden wir wieder Termine einstellen.

Gut betreut

Wer in der Havellandhalle geimpft wird, der wird gut betreut. Am Eingang nimmt der Safe-Wachschutz die Patienten in Empfang und geleitet sie in die Halle, wo sie von einem Lotsen zur Registratur gebracht werden.

Sind die Formalien erledigt, übernimmt der Lotse den Patienten wieder und bringt ihn zu einem Wartebereich, von wo es – aller Voraussicht nach ohne große Verzögerung in die Impfkabine geht. Hier klärt ein Mediziner nochmals auf. Nach der Impfung führt der Lotse den Patienten in einen Ruhebereich. Von hier darf er nach 30 Minuten die Halle wieder verlassen.

Die Bundeswehr ist vor Ort. Quelle: Joachim Wilisch

Die Bundeswehr unterstützt die Abläufe. Fünf Soldaten sind jeden Tag vor Ort und helfen. In den ersten fünf Wochen werden nur Erstimpfungen verabreicht. „Ab der sechten Woche geht es dann auch mit Zweitimpfungen los“, sagte Stephan Bajohr. Rund 20 Helfer sind im Impfzentrum bei der Arbeit. Geöffnet ist das Impfzentrum Montag bis Freitag von 10 bis 19 Uhr.

Aus der Region

Gedacht ist an alles, auch an den Fall, dass ein Patient doch ins Krankenhaus muss. Für den Fall ist eine gesonderter Behandlungsraum eingerichtet, wo die Patienten später an den Rettungsdienst übergeben werden.

Ist genug Impfstoff vorhanden können in Rathenow bis 1000 Menschen in der Woche geimpft werden. Die kommen nicht nur aus dem Westhavelland. „Rund 80 Prozent der Leute kommen aus der Region“, so Steffen Kirchner. Viele andere nehmen aber auch einen weiteren Weg auf sich, um in Rathenow zeitnah geimpft zu werden.

Von Joachim Wilisch