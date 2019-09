Landkreis lässt Eltern jahrelang auf Geburtsurkunden warten

Rathenow

Eigentlich wollten Cosmin und Larissa Cecinlac im September mit der ganzen Familie die Taufe ihres in Rathenow ( Havelland) geborenen Sohnes in ihrer Heimat Rumänien feiern. Das Restaurant war bereits vorbestellt, ebenso ein Fotograf und das Catering.

Auf den Anzahlungen in Höhe von rund 1700 Euro bleibt das Paar nun sitzen, denn aus der Feier wird nichts. Cosmin und Larissa Cecinlac können nicht nach Rumänien fahren, weil sie noch immer keine Geburtsurkunde für ihr Kind haben.

Eine Beglaubigung fehlt

Der Junge wurde am 1. Juli in Rathenow geboren, hier lebt und arbeitet das Paar. Die übersetzten Geburtsurkunden der Eltern liegen dem Standesamt Rathenow vor. Was fehlt, ist eine sogenannte Apostille, eine Beglaubigungsform im internationalen Urkundenverkehr, die das Paar aber nur in Rumänien bekommt.

Martha (links) und Mercy aus Kenia warten seit fast drei Jahren auf eine Geburtsurkunde für ihre Kinder, die beide in Rathenow geboren wurden. Quelle: Christin Schmidt

Der Vater ihres Kindes ist gebürtiger Rathenower. Auf eine Geburtsurkunde muss das Paar dennoch warten, denn auch ihr Fall muss erst von der Standesamts-Aufsicht des Landkreises Havelland geprüft werden – so will es die Brandenburgische Verordnung zur Ausführung des Personenstandsgesetzes, die seit 2014 gilt.

Mehr als ein Jahr Wartezeit

Diese Verordnung gilt für das gesamte Land Brandenburg, Wartezeiten von einem oder gar mehreren Jahren gibt es aber offenbar nur im Havelland. Das hat das brandenburgische Innenministerium im Juli auf Nachfrage der MAZ bestätigt.

Aufgrund von Beschwerden hatte das Ministerium bereits im Juli 2018 den Landkreis angemahnt, die personellen Voraussetzungen zu schaffen, um die inzwischen rund 250 offenen Fälle – darunter auch die Beurkundungen von Eheschließungen, Sterbefällen und die Anerkennung von Vaterschaften mit internationalem Bezug – zügig zu bearbeiten.

Auf erneute Anfrage des Ministeriums im Juli 2019 teilte der Landkreis mit, dass neue Stellen ausgeschrieben seien und besetzt würden. Auf eine aktuelle Nachfrage der MAZ bei der Pressestelle des Kreises hieß es dazu in dürren Worten: „Der Kreis ist bemüht, die Situation zu verbessern.“

Die Rechte der Kinder Ein Kind unverzüglich nach seiner Geburt zu registrieren, ist eine Staatenverpflichtung aus Art. 7 Abs. 1 UN-Kinderrechtskonvention (UN-KRK). Die Registrierung dient der Identifizierung des Kindes und ist Voraussetzung fürs Wahrnehmen anderer Rechte. Um die Geburt eines Kindes zu registrieren, benötigen Standesämter Personenstandsurkunden der Eltern, die Geflüchteten unter Umständen nicht vorliegen. Auch ohne elterliche Personenstandsurkunden garantiert das Recht auf Nicht-Diskriminierung Art. 2 UN-KRK Kindern von Betroffenen, den Schutz vor Schlechterstellung aufgrund der unklaren Identität ihrer Eltern.

Die Betroffenen fragen sich derweil, ob es sich lediglich um ein personelles Problem handelt. „Ich habe in der Krabbelgruppe eine Mutter getroffen, die genau wie ich in Ungarn geboren wurde, in Deutschland aufwuchs und einen deutschen Pass hat. Sie hat ihr Kind in Brandenburg/Havel zur Welt gebracht und längst eine Geburtsurkunde bekommen“, sagt Andrea Kiss. „Dort hat man ihre eigene Geburtsurkunde ohne Apostille anerkannt. Genauso war es auch, als ich mein erstes Kind in Berlin zur Welt brachte. Es ist schlichtweg nicht nachvollziehbar, warum man solche Unterschiede macht“, so Kiss.

Im Rathenower Rathaus werden die Dokumente vorbereitet, danach muss die Kreisverwaltung tätig werden. Quelle: Kniebeler, Markus

Von Geburt an diskriminiert

Dank ihres Vaters, der in Ungarn lebt und die Apostille im Außenministerium in Budapest besorgte (Kostenpunkt 144 Euro), liegen dem Standesamt nun alle angeforderten Unterlagen vor. Auf die Geburtsurkunde für ihren Sohn muss sie dennoch warten. „Man sagte, dass ich mich auf eine Bearbeitungszeit beim Landkreis von etwa einem Jahr einstellen müsse“, so Kiss.

Im Landratsamt Rathenow bleiben die Vorgänge liegen. Quelle: Bernd Geske

Der Landkreis Havelland verstoße damit gegen Artikel 1, Absatz 7 der UN-Kinderrechtskonvention,so Kiss. „Demnach ist ein Kind unverzüglich nach seiner Geburt zu registrieren.“

Klage vor dem Amtsgericht Potsdam

Dieu Hong Mai, ebenfalls deutsche Staatsbürgerin, ist einen Schritt weitergegangen. Am 5. Juni erhob ihre Tochter, die im September 2018 in Rathenow geboren wurde, vertreten durch die Eltern, Klage vor dem Amtsgericht Potsdam und beantragte, das Standesamt anzuweisen, eine Geburtsurkunde auszustellen. Da es sich um ein laufendes Verfahren handelt, äußert sich der Landkreis dazu nicht.

Ururgroßmutter ist inzwischen gestorben

Hilfe hat sich Dieu Hong Mai beim Deutschen Institut für Menschenrechte geholt. Ihr größter Wunsch ist es, mit ihrem Kind die Familie in Vietnam zu besuchen. Die Reise war bereits für Ende 2018 geplant. Die Urgroßmutter wird den Nachwuchs nicht mehr kennen lernen. Sie starb im Juli.

„Ich habe das Gefühl, dass die Standesamtaufsicht von einem zwanghaften Misstrauen gegenüber Fremden beherrscht ist. Dass sie davor Angst hat, Fehler zu machen – und sich in die Untätigkeit flüchtet“, vermutet Dieu Hong Mai.

Für Andrea Kiss kommt derweil eine Geburt in einem Krankenhaus im Havelland nicht mehr infrage: „Ich würde auch jeder betroffenen Frau davon abraten, um monate- oder jahrelanges Warten auf eine Geburtsurkunde zu vermeiden.“

Von Christin Schmidt