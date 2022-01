Großwudicke

Der zweite Impftag im Milower Land am Sonnabend war, wie schon in Milow, top organisiert. Bereits am frühen Morgen um 7.30 Uhr erhielten zunächst die Einsatzkräfte der Feuerwehr im Milower Land ihre Boosterimpfungen. Organisiert worden war die Impfaktion, wie schon im Dezember in Milow, von der Gemeinschaftspraxis der Allgemeinmedizinerinnen Elisabeth Rantzsch und Konstanze Wagner, in Zusammenarbeit mit dem Amt Milow.

Insgesamt führten die beiden Allgemeinmedizinerinnen bislang über 5000 Corona-Impfungen in ihrer Gemeinschaftspraxis in Milow durch. Auch am Sonnabend in Großwudicke war die Nachfrage nach den beiden Impfstoffen von Biontech und Moderna groß. Um 9 Uhr waren bereits 80 Personen geimpft.

Insgesamt 319 Impfungen

Insgesamt erhielten an diesem Tag 319 Menschen im Vereinshaus des Karnevalsvereins das Serum. Ein Teil der Leute hatte die Frage- und Anamnesebögen bereits ausgefüllt mitgebracht, andere füllten die Unterlagen vor Ort aus. Zwei Impfstraßen waren für die Aktion eingerichtet worden.

Impfaktion in Großwudicke gut angenommen. Quelle: Jürgen Ohlwein

Ganze Familien nutzten den Tag, um sich gemeinsam impfen zu lassen. Während sich die meisten der Erwachsenen ihre Booster-Impfung abholten, bekamen die Kinder und Jugendlichen meist ihre Erstimpfung.

Familien nutzten Impfaktion

So auch Familie Hillebrand aus Buckow. Sie war mit gleich sieben Familienmitgliedern gekommen. Die 15-jährige Tochter Lilly erhielt ihre Corona-Erstimpfung. „Es war gar nicht schlimm. Mir macht das nichts aus. Ich bin auch immer gegen Grippe geimpft. Das ist ja nicht anders“, sagte die 15-jährige.

Mit ihren beiden Kindern Max (12) und Emely (14) war auch Familie Händel aus Großwudicke gekommen. „Wir hätten ein schlechtes Gewissen, wenn wir Eltern geschützt sind und unsere Kinder nicht. Wir haben zwar erst mal abgewartet, weil wir uns bei den Kindern nicht ganz sicher waren. Schließlich haben wir uns nach der Impfempfehlung entschlossen, unsere Kinder auch impfen zu lassen. So ist jetzt die ganze Familie geschützt“, erklärte Mutter Nicole Händel.

Familie Händel vor der Impfung gegen Corona. Quelle: Jürgen Ohlwein

Hilfe beim Ausfüllen der Unterlagen

Antje Pfeiffer aus Nennhausen indes ist längst geboostert, kam jedoch mit ihren Eltern aus Buckow ins Vereinshaus nach Großwudicke. „Ich habe meine Eltern begleitet. Mein Vater ist 71 Jahre und meine Mutter 68 Jahre. Ich habe ihnen beim Ausfüllen der Unterlagen geholfen, damit auch sie ihre Booster-Impfung bekommen können“, so die 43-Jährige.

Auch der Großwudicker Hartmut Keiper ließ sich boostern. Der 61-jährige, einst Trainer der zweiten Männermannschaft beim SV Großwudicke, ist gleichzeitig Platzwart des Vereins. „Ich bin vorbelastet durch leichtes Asthma. In meinem Alter und in Anbetracht der neuen Variante, die im Umlauf ist, sind die Impfungen wichtig. Ich hoffe, dass durch das Impfen bald wieder Normalität eintritt. Auch beim Spielbetrieb unseres Vereins“, sagte er.

Dreifach geimpft - auf der sicheren Seite. Quelle: Jürgen Ohlwein

Lieber einen milden Krankeheitsverlauf

Eigens aus Göttlin kam Nicole Eichstädt zu der Impfaktion. Die 38-Jährige holte sich ebenfalls die Auffrischungsimpfung. „Schon wegen der schnellen Verbreitung der Omikron-Variante finde ich es wichtig, sich impfen zu lassen. Falls ich mich infizieren sollte, habe ich lieber einen milden Krankheitsverlauf als einen Aufenthalt auf einer Intensivstation“, so Eichstädt.

Seine Booster-Impfung holte sich auch der Großwudicker Künstler Daniel Schröder ab. „Für mich steht nicht an erster Stelle, Freiheiten wiederzuerlangen. Ich finde, es ist eine Menschenpflicht, alles dafür zu tun, um sich und andere vor dem Virus zu schützen“, sagte er. „Ich finde das sehr wichtig in Anbetracht der Vernunft, die in den letzten Monaten besonders in den sozialen Medien mächtig gelitten hat. Ich möchte damit natürlich auch meine Familie schützen“, ergänzte er.

Feuerwehr Großwudicke sorgte mit Tee, Kaffee und Erbsensuppe für die Wartenden. Quelle: Jürgen Ohlwein

Feuerwehr unterstützte vor Ort

Lange warten musste an diesem Tag auf die Spritze niemand. Die Vorbereitung zahlte sich aus, die Organisation klappte. Für die Wartenden hielten Kameradinnen und Kameraden der Feuerwehr Tee und Kaffee bereit. Auch heiße Erbsensuppe wurde vor Ort angeboten.

„Wir können mit dem Ergebnis zufrieden sein. 319 Menschen haben sich in Großwudicke impfen lassen. Das ist gut“, meinte am Ende des Tages Ortsvorsteher Michael Lorenz (SPD). „Ein großer Dank an die Kameraden der Feuerwehr, die hier wieder unterstützend geholfen haben. Und natürlich auch an die beiden Ärztinnen, die einen großen Einsatz im Kampf gegen das Coronavirus zeigen“, sagte er.

Von Jürgen Ohlwein