Böhne

Annett Ziethmann aus Berlin kann in vielen Nächten nicht mehr ruhig schlafen. Seit dem 14. Juli sucht sie nach dem Kater Alani. Sie hat sogar eine Belohnung von 1 500 Euro für Hinweise auf den Verbleib des Tieres ausgesetzt.

Die 50-jährige gelernte Konditorin hatte Alani im Sommer nach Böhne, einem Ortsteil Rathenows, verkauft. Aus familiären Gründen sah sie sich gezwungen, sich von dem Kater zu trennen. Doch an seinem neuen Zuhause verschwand Annett Ziethmann zufolge der Kater spurlos. Seitdem scheint Alani wie vom Erdboden verschluckt zu sein. Annett Ziethmann, der die Trennung von dem Kater schwer gefallen war, erfuhr einen Tag später von dem Verschwinden des Tieres. Er soll durch ein geöffnetes Badezimmerfenster ausgebüxt sein.

Flyer im Rathenower Ortsteil Böhne verteilt

Sie fuhr wenige Tage später in das Dorf und verteilte Flyer. Mittlerweile hat sie den Kaufvertrag mit der zwischenzeitlichen Besitzerin wieder eigenen Angaben nach aufgehoben. „Ich bin wieder Alanis Besitzerin. Ich möchte wissen, was ihm passiert ist. Vorher kann ich nicht aufgeben und suche weiter. Es ist mir unbegreiflich, was ihm passiert ist.“ Erst wenn sie das genaue Schicksal von Alani kenne, „wird mein Herz wieder leichter“, sagt die Berlinerin. Zunächst hatte sie eine Belohnung von 500 Euro ausgelobt, die sie dann um 1000 Euro erhöhte. Dafür bat sie bei Freunden um Unterstützung, sammelte Spenden.

Dieser Kater wird in Böhne verzweifelt gesucht. Quelle: privat

Alani ist eine Rassekatze, ein Ragdollkater. Annett Ziethmann kaufte ihn vor zwei Jahren als Katzenbaby für 750 Euro. „Heute bekommt man eine Ragdoll-Katze nicht unter 1000 Euro“, sagt sie. Sie habe sich an Tierärzte gewandt, überall nachgefragt, wer den auffällig weißen Kater mit dem wuschligen Fell gesehen habe, auch auf Facebook rief sie zur Mithilfe bei der Suche auf. Doch bislang war alles vergeblich.

Ihr Verdacht: „Jemand hat ihn gefunden und will ihn nicht mehr hergeben.“ Noch hat Annett Ziethmann die Hoffnung nicht aufgegeben, Alani zu finden.

Von Marion von Imhoff