Berauschter Radfahrer fährt Schlangenlinien durch Rathenow

Rathenow

Polizisten stoppten in der Nacht zu Freitag (11. Juni) gegen 2.40 Uhr einen Radfahrer, der in Schlangenlinien auf der Großen Milower Straße in Rathenow unterwegs war. Die Beamten blickten dem 31-Jährigen tief in die Augen und stellten dabei fest, dass seine Pupillen stark geweitet waren, was den ersten Verdacht auf Drogenkonsum entstehen ließ. Ein Schnelltest bestätigte diesen Verdacht, scheinbar hatte der Mann vor seinem Ausflug mit dem Rad Amphetamine zu sich genommen.

Die Beamten chauffierten den Mann für eine Blutprobenentnahme in das Rathenower Krankenhaus und untersagten ihm anschließend die Weiterfahrt.

Von MAZonline