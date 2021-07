Stölln

Cochins sind eine der größten, schwersten und robustesten Hühnerrassen die es gibt. Hähne erreichen häufig ein Gewicht von bis zu 5,5 Kilogramm. Hennen können bis 4,5 Kilogramm schwer werden. Durch ihr volles Federkleid bis zu den Läufen sehen sie aus wie ein überdimensionaler Federball. Sie sind mit ihrer ruhigen, zutraulichen und anhänglichen Art bei Züchtern sehr beliebt. Einer der wohl größten Experten in der Cochin-Zucht ist der Stöllner Bernd Dahlmann.

„Die Cochin Hühner kommen ursprünglich aus dem heutigen nördlichen Vietnam. Von dort aus wurden sie in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts durch einen Seefahrer nach England gebracht. Die britische Königin Victoria war in der westlichen Welt einer der ersten Halter von Cochins und hat wesentlich zum Bekanntwerden dieser Rasse beigetragen. Nach und nach verbreitete sich diese große Hühnerrasse in ganz Europa“, erzählt der gelernte Tischler Bernd Dahlmann.

Die Geflügelzucht faszinierte Bernd Dahlmann schon in seiner Jugend. „Durch meinen Vater der auch schon Geflügelzucht betrieb, wurde ich mit dem Züchter-Gen infiziert. Damals wollte ich unbedingt selbst ein paar Tauben haben.“ Sein Vater schenkte ihm ein Paar Deutsche Schautauben. Auch bekannt unter der Farbe Blauschimmel. So begann seine Züchterlaufbahn.

Deutsche Schautaube von Bernd Dahlmann. Quelle: Jürgen Ohlwein

1973 wurde Bernd Dahlmann Mitglied im Rassegeflügel-Verein in Rathenow. Zehn Jahre später gründete er den Kleintierzuchtverein Rhinow mit, wo er 15 Jahre lang den Vorsitz innehatte. Sein Verlangen, große Cochin-Hühner zu züchten, entwickelte sich immer mehr. Aber es war damals gar nicht so einfach an Jungtiere oder Eier zu kommen.

„Ich habe damals bei DDR Spitzenzüchtern nachgefragt. Dort wurde ich immer wieder vertröstet. Erst 1990 lernte ich zwei Spitzenzüchter auf der Messe kennen, die mir halfen. Einer kam aus der Gegend um Frankfurt am Main. Dort habe ich meine ersten großen Cochin bekommen. Dafür bin ich mit dem Lada und mehreren 20-Liter-Benzinkanistern im Kofferraum nach Frankfurt am Main gefahren.“ Zum zweiten Züchter ging es dann an die Nordsee und dort hat Dahlmann Cochin-Jungtiere bekommen.

Kücken von einem Zwerg-Cochinhuhn. Quelle: Jürgen Ohlwein

Damals war die große Leidenschaft für Cochin-Hühner bei Bernd Dahlmann geboren. Der Stöllner nahm an vielen Ausstellungen und Veranstaltungen teil. Mit der Zeit entwickelte er sich zu einem Experte auf dem Gebiet. Er machte sich in ganz Deutschland und einigen Ländern Europas einen Namen.

„Viele der gesperberten großen Cochins in Deutschland und Europa sind auf meine Zucht zurückzuführen. Ich habe mit meinen Cochins schon viele Preise in Deutschland gewonnen.“ So wurde er 1998 mit dem Deutschen Meistertitel in Hannover belohnt.

Goße Kochin-Hühner von Bernd Dahlmann. Quelle: Jürgen Ohlwein

Bei den Cochin-Züchtern in Deutschland und Europa wird Bernd Dahlmann sehr geschätzt. 2014 gründete der Geflügelzuchtexperte den Internationalen Havelländer Cochin Club, in dem er auch den Vorsitz hat.

„In unserem Club haben wir 24 Mitglieder aus Deutschland, Rumänien, Belgien und Holland. Wir haben uns dazu entschlossen, keinen Verein im herkömmlichen Sinne haben zu wollen“, sagt Dahlmann, der keinen Zwängen und Bestimmungen unterliegen möchte. „Für mich soll das Züchten Spaß machen.“ Die Mitglieder treffen sich einmal im Jahr zu einer Hauptversammlung. Kontakt halten sie übers Telefon oder Internet.

Einmal im Jahr kommen die Cochin-Züchter aber doch zusammen. Immer am Wochenende des Lilienthalfestes findet das Havelländer Cochin-Treffen statt. „Am Samstag, 7. August ist es wieder so weit. Dann treffen wir uns in Stölln. Beginn ist um 10 Uhr an der Straße am Gollenberg. Dann können die Besucher die großen Hühnervögel anschauen. Namhafte Zuchtrichter werden dann die Tiere beurteilen.

Großer Cochin-Hahn.. Quelle: Jürgen Ohlwein

Bernd Dahlmann, der früher auf vielen Messen in Hannover, Leipzig und deutschlandweit unterwegs war, lässt es nun etwas ruhiger angehen. Neben seinen großen Cochins und Zwerg-Cochins züchtet der heute 66-jährige Rentner ja auch noch seine Deutschen Schautauben in Blauschimmel.

„Mein Ziel ist es den Genpool der Tiere zu erhalten und mein Wissen und meine Erfahrungen weiterzugeben. Ich freue mich, wenn mich Leute anrufen, die Cochins züchten möchten“, so Bernd Dahlmann.

„Viele Frauen mögen Cochins, weil sie so zutraulich seien. Um gesunde und preiswürdige Tiere zu züchten, müssten aber auch die Haltungsbedingungen stimmen. Die Cochins brauchen wegen ihrer Größe viel ausgewogenes Futter. So könne man sie täglich mit Eiweißfutter, Kartoffeln und Getreidekörnern versorgen“, erzählt Bernd Dahlmann, der jedem Interessierten gerne mit seinem Expertenwissen weiterhilft.

Von Jürgen Ohlwein