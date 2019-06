Rathenow

„Auf das Gespräch mit Bernd Schröder habe ich mich besonders gefreut. Das Trainerurgestein kann auf ein facettenreiches Leben zurückblicken.“ Das sagte Christian Görke, brandenburgischer Finanzminister aus Rathenow, zum Auftakt seines öffentlichen Gespräches mit Bernd Schröder. Dazu hatte er für Mittwochabend in die Gaststätte „Zum Alten Hafen“ eingeladen.

Der Anfang

Mit Schröder plauderte Görke locker darüber, wie der Trainer zum Fußball kam, wie er über den heutigen Profifußball denkt, über Charakterstärke und natürlich über seine 45 Jahre als Trainer und Manager bei FFC Turbine Potsdam.

Kein unbekanntes Pflaster

Und die havelländische Kreisstadt kennt er auch: „Ich kenne Rathenow, war einige Male in der Stadt und habe die Entwicklung der Stadt und des Fußballsports über viele Jahre verfolgt“, so Bernd Schröder. „Ingo Kahlisch habe ich schon kennengelernt, als er vor knapp 40 Jahren als 15-Jähriger bei den B-Junioren des Empor Potsdam spielte. Er hat als langjährig erfolgreicher Trainer seinen eigenen Kopf und ich achte ihn sehr.“

Bernd Schröders Rat ist immer noch willkommen. Quelle: Uwe Hoffmann

In seiner Kindheit, in einem kleinen Dorf nahe Zeitz und nahe des Sachsen-Anhalter Braunkohlereviers, spielte Bernd Schröder Straßenfußball mit den Kindern aus der Nachbarschaft. Später war Schröder ein halbes Jahr Spieler bei 1. FC Lok Leipzig.

Der Frauenversteher

Nach der 8. Klasse und nachgeholtem Abi kam er während eines Praktikums in seinem Studium der Energiewirtschaft nach Potsdam und blieb 30 Jahre als Abteilungsleiter im VEB Energieversorgung Potsdam, der späteren Märkischen Energieversorgung AG und führte auch beruflich rund 200 Frauen.

Ein Ehrenamt

Mit dem internationalen Boom des Frauenfußballs Anfang der 70er Jahre übernahm Bernd Schröder 1971 ehrenamtlich die Trainerstelle des gerade gegründeten FFC Turbine Potsdam als Betriebssportsektion seines Arbeitgebers.

Viele Titel

Während seiner 40 Trainerjahre, 1971 bis 1992 und 1997 bis 2016, holte das Team insgesamt 24 Titel – darunter jeweils sechs DDR- und Deutsche Meisterschaften sowie den UEFA-Womens-Cup (2005) und den Sieg der Champions League (2010). Drei Pokalsiege (2004, 2005, 2006) und zwei Europapokalsiege stehen ebenfalls auf Schröders Erfolgsliste als Trainer.

Begrüßung vor dem Alten Hafen. Quelle: Uwe Hoffmann

Zu aktuellen Entwicklungen im Profigeschäft hat Schröder natürlich etwas zu sagen: „Ich kann die mehrstelligen Millionensummen für Trainer oder Spieler nicht mehr nachvollziehen“, beurteilt Schröder, der viele internationale Spitzenspieler und Funktionäre kennenlernte, die Entwicklung des Profifußballs, vor allem bei den Männern.

Eine große Familie

„Frauenfußball ist da noch ehrlicher.“, sagt er. „Turbine ist ein ‚Familienunternehmen’ mit eigener Philosophie und treuen Fans. Turbine hat 2006 bis 2016 etwa 35 Spielerinnen an andere Spitzenvereine verloren und trotzdem Erfolge gefeiert. In den letzten Jahren sind zu wenige junge Talente nachgewachsen.“ Auch mit den Erfolgen in Bundesliga und internationalem Fußball seit 1997/1998 hielt Schröder sein 1971 gegebenes Wort und blieb ehrenamtlicher Trainer.

Geprägter Charakter

„Während des Studium an der Bergakademie Freiberg habe ich auch unter Tage gearbeitet. Mein beruflicher Werdegang war immer eine Schule des Lebens und hat, wie auch der Sport, unter anderem meine Willensstärke und meinen Charakter geprägt“, so Schröder, der sich politisch interessiert ist und die aktuelle Politik verfolgt.

Was Politiker können müssen

Er unterstreicht: „Spitzenpolitiker sollten vorher einen Beruf erlernt und ausgeübt haben, was mit Lehrer auf Christian Görke zutrifft. Politiker in Spitzenpositionen sollten mehr Mut zu klaren Worten und Entscheidungen haben und dazu stehen. Heute haben sie, ähnlich wie Trainer im Spitzenfußball, ihre Leute um sich, die ihnen alles mögliche ‚einflüstern’.“

E-Junioren-Fußballtorwart Alexander Golze holte sich Tipps von Trainer Bernd Schröder und ließ sich dessen Buch signieren. Quelle: Uwe Hoffmann

Alexander Golze aus Rathenow ist Nachwuchstorwart. „Für einen Torwart ist die Fangtechnik das A und O und Sprungkraft ist wichtig“, gab Schröder dem Jungen mit auf den Weg. „Aber heute muss auch ein Torwart Fußball spielen können.“ Nach dem 90-minütigen Gespräch ließ sich der elfjährige Nachwuchstorwart der E-Junioren des BSC Rathenow 1994 Schröders Autobiografie signieren.

Im Juli 2017 erschien im Steffen Verlag Bernd Schröders „Ein Trainerleben für den Fußball“.

Von Uwe Hoffmann