Berühmte Norwegerin soll Rathenower Ehrenbürgerin werden

Rathenow

Die Liste der Ehrenbürger der Stadt Rathenow könnte bald um einen Namen reicher sein. Kommt in der Stadtverordnetenversammlung am 28. April die erforderliche Zwei-Drittel-Mehrheit zustande, dann wird Rosemarie Köhn Ehrenbürgerin der Stadt Rathenow. Im Hauptausschuss stimmten in der vergangenen Woche sechs von neun Abgeordneten für den von der SPD eingebrachten Beschlussantrag.

Rosemarie Köhn wurde am 20. Oktober 1939 in Rathenow geboren. Köhn, die einen deutschen Vater und eine norwegische Mutter hatte, lebt seit 1946 in Norwegen. Dort legte sie eine bemerkenswerte akademische Karriere hin, an deren Endpunkt sie von 1989 bis 1993 Rektorin des Praktisch-Theologischen Seminars der renommierten Universität Oslo war.

Erste Bischöfin Norwegens

Noch bedeutender als der akademische ist der kirchliche Weg, den die heute 81-jährige Frau beschritten hat. 1993 wurde Köhn, die 1969 als eine der ersten Pfarrerinnen in Norwegen ordiniert wurde, von der königlichen Regierung zur Bischöfin des Bistums Hamar in der norwegischen Staatskirche berufen. Bei ihrer Einführung war sie die erste Bischöfin in Norwegen und die dritte lutherische Bischöfin weltweit. 2006 gab sie ihr Amt aus gesundheitlichen Gründen auf.

Rosemarie Köhn beim Eintrag in das Ehrenbuch der Stadt Rathenow. Links Bürgermeister Ronald Seeger. Quelle: Stadt Rathenow

Mehrfach hat Rosemarie Köhn ihre Geburtsstadt besucht. Bei einem dieser Besuche im Januar 2011 trug sie sich in das Ehrenbuch der Stadt Rathenow ein. Außerdem ist sie seit dem 6. November Mitglied im Förderkreis zum Wiederaufbau der Sankt-Marien-Andreas-Kirche in Rathenow und hat nach Auskunft des Vereinsvorsitzenden Hein-Walter Knackmuss bisher über 700 Euro für den Wiederaufbau des Gotteshauses gespendet

Rathenow in Buch verewigt

„Das Wichtigste, was sie als Ehrenbürgerin der Stadt Rathenow qualifiziert, ist neben dem Alleinstellungsmerkmal, dass sie in Rathenow geboren wurde, ein Buch über ihr Leben, das unter dem Titel ’Rose’ 2007 in Norwegen erschienen ist und ein Bestseller wurde“, heißt es in der Begründung der Beschlussvorlage der SPD. Damit habe sie ihrer Heimatstadt Rathenow ein literarisches Denkmal gesetzt und Rathenow in ganz Norwegen bekannt gemacht. „Es haben die Ehrenbürger von Rathenow viele Bücher über die Stadt geschrieben, aber wohl keiner in Norwegisch. Das wäre ein weiteres Alleinstellungsmerkmal und Werbung für die Stadt Rathenow in Norwegen“, so die Begründung.

Rosemarie Köhn (2.v.r.) bei der Bischofsweihe 1993 in Hamar mit dem norwegischen König Harald. Quelle: Bjørn Sigurdsøn,

Spannend wird, ob sich am 28. April die nötige Zwei-Drittel-Mehrheit in der Stadtverordnetenversammlung finden wird. Im Sommer 2019 war ein Versuch, Rosemarie Köhn zur Rathenower Ehrenbürgerin zu machen, gescheitert. Damals hatten zwar 13 Stadtverordnete für den Antrag gestimmt. Bei sechs Gegenstimmen und sechs Enthaltungen reichte dies nicht.

Nun also ein neuer Anlauf. Rosemarie Köhn wäre nach Erika Guthjahr die zweite Ehrenbürgerin der Stadt Rathenow.

Von Markus Kniebeler