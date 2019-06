Rathenow

Vertraut man den Wetterprognosen, dann stehen die Chancen nicht schlecht, dass sich die Rathenower auch in diesem Jahr mitten im Stadtzentrum zu einem großen gemeinsamen Picknick unter freiem Himmel treffen.

24 Grad und Sonnenschein werden für Sonntag, den 16. Juni vorausgesagt. Perfekte Bedingungen also um die Tische auf dem Märkischen Platz für den zwölften Bürgerbrunch zu decken.

Seit 2008 lädt die Bürgerstiftung für die Region Rathenow Mitte Juni zum Bürgerbrunch ein mit dem Ziel, die Stiftung bekannt zu machen, Menschen aus dem Westhavelland zusammenzubringen und Spenden für gemeinnützige Projekte zu sammeln.

Treuhandstiftung 2018 gegründet

Rund 200 Menschen nehmen die Einladung jedes Jahr an und bestellen einen Tisch, um mit Freunden, der Familie, Kollegen oder Vereinsmitgliedern zu schlemmen, zu plaudern und etwas über die Arbeit der Stiftung und aktuelle Projekte zu erfahren.

Dazu gehört in diesem Jahr unter anderem die spontane Hilfsaktion für eine Tagesmutter aus dem Milower Land. Die Frau steckte nach einem Schicksalsschlag in finanzieller Not. Der Stiftungsvorstand beschloss kurzerhand zu helfen und unterstützte die Tagesmutter mit 350 Euro für einen Vierlingswagen.

Im vergangenen Jahr konnte Dank der Bürgerstiftung die Anne-Hennig-Ballhause-Stiftung gegründet werden. Eine Treuhandstiftung der Bürgerstiftung, die sich im Namen der 2017 an Krebs verstorbenen Anne Hennig-Ballhause für den Sport, den Kampf gegen Krebs und das gesellschaftliche Miteinander stark macht.

Kunstwerke werden versteigert

Mitglieder der Stiftung sind sicher auch beim Brunch am 16. Juni dabei. Ebenso der junge Rathenower Musiker Rudolf Wittkowski. Er wird die Gäste mit seinem Saxofon unterhalten. Außerdem stellen wieder Künstler aus der Region Werke zur Verfügung, die für einen guten Zweck versteigert werden.

Die Schwestern Julia und Elisa Adam aus Rhinow spendieren zwei Bilder, die gerade in ihrer Ausstellung „Große und kleine Welten“ im Kolonistenhof in Großderschau zu sehen waren. Darunter ein Bild vom Wasserturm am Rathenower Bahnhof.

Ute Arndt, seit Oktober Mitglied im Stiftungsvorstand und Malerin im Offenen Atelier im Kulturzentrum, hat ein Ölbild mit floralem Motiv für die Versteigerung ausgewählt.

Reservierung bis 11. Juni

Für alle Kinder steht eine Hopseburg bereit und wer mag, kann sein Gesicht bunt bemalen lassen. Es dürfte also nicht langweilig werden.

Wer dabei sein möchte bestellt einen Tisch für 40 Euro, an dem acht Personen Platz haben. Das Geld kommt der Stiftung zu Gute und damit Projekten im Westhavelland, wobei der Schwerpunkt auf Kinder und Jugendlichen liegt.

Wer mag, bringt seinen eigenen Picknickkorb mit. Es besteht auch die Möglichkeit für 15 Euro pro Person das Brunchbuffet des Gasthofs „Retorte“ zu genießen. Für eine Schlechtwettervariante ist ebenfalls gesorgt!

Tischreservierungen bis Dienstag, 11. Juni unter Telefon: 03385/54290, Fax: 03385/542920, E-Mail: ilonka.romig@stb-murken-schwalme.de

Von Christin Schmidt