Rathenow

Gehört hat man ja schon viel. Die einen sagen, es ist furchtbar unangenehm, andere meinen, es sei ein Klacks. Während ich bei frostigen Temperaturen am Morgen mit weiteren Menschen vor der Tür des Testzentrums in der Berliner Straße auf den Einlass warte, frage ich mich, wie es sich wirklich anfühlt, wenn mir jemand so ein Stäbchen in die Nase steckt.

Dann öffnet endlich eine freundliche Dame die Tür, wischt noch einmal die Türklinke mit Desinfektionsmittel ab, und ich bin an der Reihe.

Erstmal die Temperatur messen

Ich schiebe meinen Ausweis über den Tisch, zeitgleich drückt mir eine weitere Frau ein Fieberthermometer auf die Stirn: 36,3 Grad. Erstaunlich! Ich dachte, ich sei schon auf 34 Grad runtergekühlt. Dann folgt der Datencheck.

Nun übernimmt ein junger Mann von der Bundeswehr, der alles Wichtige in den Computer tippt. Ich darf Korrektur lesen und bemerke, er hat mir eine falsche Hausnummer verpasst. Mit verlegenem Lächeln macht er den Fehler wieder gut.

Man drückt mir einen Zettel mit einer Nummer in die Hand und delegiert mich zum nächsten Bereich. Hier sitzen wir zu viert und warten auf das, wofür wir eigentlich gekommen sind. Schließlich führt mich ein kleiner Mann, in Uniform und umhüllt mit Schutzkleidung, in ein kleines Zimmer.

Das Corona-Testzentrum in der Berliner Straße Rathenow. Quelle: Christin Schmidt

Ruhig erklärt er mir, dass er nur in einem Nasenloch testet und es ein wenig brennen könnte. Er sieht nett aus, mein mulmiges Gefühl schwindet und schon steckt das Stäbchen drin. Ich spüre kaum etwas und denke mir: Wirklich ein Klacks.

Dann schaut der Uniformierte skeptisch. Zieht das Stäbchen raus und steckt es etwas energischer ins zweite Nasenloch. Mir schießen Tränen in die Augen. Jetzt weiß ich, was er mit Brennen meint. Aber auch das ist schnell vorbei.

Es geht in den nächsten und letzten Bereich. Wieder warten. 15 Minuten habe ich Zeit, um mir zu überlegen, wie ich auf ein positives Ergebnis reagiere. Dann ruft eine Dame meine Nummer auf. Ich muss nicht mehr überlegen, ich bin negativ und das ist wirklich positiv.

Von Christin Schmidt