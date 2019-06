Premnitz

Die Chance ist einmalig. Für den Industriepark Premnitz wird am Sonnabend, dem 22. Juni, erstmals ein Tag der offenen Tür veranstaltet. Von 15 bis 18 Uhr erhalten Freunde, Interessierte und Kritiker die Möglichkeit, sich in zehn Betrieben des Industrieparks umzusehen und Fragen zu stellen.

Auf Besucher eingestellt sind: EEW Energy from Waste GmbH, Domo Engineering Plastics GmbH, Blücher GmbH, Jacobi Carbons GmbH, MF Kraftwerk- und Entsorgungs GmbH Co, Märkische Faser GmbH, Vogt Plastic GmbH, Poschmann Design GmbH, Rampf Bau GmbH und Euroelast GmbH.

Würden sich freuen, wenn viele Besucher kommen, von links: Mathias Hohmann, Roy Wallenta und Ralf Tebling. Quelle: Bernd Geske

Die Organisation liegt bei Roy Wallenta, dem pensionierten Bürgermeister, der in seinem „Ruhestand“ als Standort-Manager tätig ist. Wie er sagt, hatten sich die Verantwortlichen der Firmen auf einer Sitzung der Unternehmergemeinschaft des Industrieparks im September 2018 darüber geeinigt, dass sie erstmals einen Tag der offenen Tür organisieren wollen.

Das Plakat. Quelle: Stadt Premnitz

Es sind mehrere Ziele, die damit verfolgt werden. Die Unternehmen wollen sich offen und transparent für alle Interessierten zeigen. Bei zum Teil laufender Produktion muss natürlich für die Sicherheit der Besucher gesorgt werden, aber so weit es geht, sollen sich diese in den Betrieben umschauen können. Die Unternehmen sehen den Tag der offenen Tür auch als Chance, sagt Roy Wallenta, um sich jungen Leuten zu zeigen, die möglicherweise demnächst dort ihre berufliche Zukunft sehen. Nach den Betriebsbesuchen soll der Tag dann mit einem Musik-Event beendet werden. Um 19 Uhr beginnt vor dem Industrieparkzentrum, dem Sitz der Arbeitsförderungsgesellschaft Premnitz (AFP) in der Fabrikenstraße 11, das diesjährige „PremRock“-Festival. Es spielen die Gruppen Mehrweg und Right Now. Eintritt ist frei. Angemeldet ist die Veranstaltung bis 1 Uhr.

Es ist das zweite Konzert dieser Art. AFP und Stadtwerke Premnitz hatten unter Leitung ihres gemeinsamen Geschäftsführers Mathias Hohmann anlässlich ihres 25-jährigen Bestehens am 2. Juni 2018 erstmals ein „PremRock“-Konzert organisiert.

Bus wird eingesetzt

Mathias Hohmann macht darauf aufmerksam, dass für die Besucher des Tages der offenen Tür von 15 bis 18 Uhr auch ein kostenloser Busshuttle angeboten wird. Der Bus starte regelmäßig am Industrieparkzentrum und fahre dann immer alle teilnehmenden Betriebe an. Jeder könne frei entscheiden, bei welchem Unternehmen er aussteige. Selbstverständlich sei es auch möglich, dass die Besucher zielgerichtet aus eigener Kraft einzelne Betriebe ansteuern.

Ab 15 Uhr gibt es vor dem Industrieparkzentrum auch Gelegenheiten, damit sich Kinder beschäftigen können. Es gibt dort auch eine gastronomische Versorgung.

Alle zehn teilnehmenden Betriebe beteiligen sich an der Finanzierung der Veranstaltung. Veranstalter ist die Stadt Premnitz. In Vorbereitung des Tages der offenen Tür ist eine Arbeitsgruppe gebildet worden. In dieser Woche haben die Organisatoren begonnen, die ersten Plakate und Flyer aufzuhängen und auszuteilen.

Bürgermeister Ralf Tebling erinnert daran, dass ihn der Geschäftsführer eines großen Unternehmens einst gefragt habe, wie man den Industriepark für junge Leute attraktiv machen könne. Der Tag der offenen Tür sei ein Beitrag dazu. Er sei auch eine vertrauensbildende Maßnahme. Nach wie vor genieße die Industrieansiedlung in Premnitz eine hohe Akzeptanz. Der Tag der offenen Tür biete aber auch Kritikern die Möglichkeit, mit Verantwortlichen der Unternehmen ins Gespräch zu kommen.

Von Bernd Geske