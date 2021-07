Bettina Götze, Chefin des Rathenower Kulturzentrums, geht in Ruhestand

Rathenow

Als Bettina Götze am 17. Juli nach monatelanger Corona-Zwangspause die erste Kunstausstellung im Kulturzentrum eröffnete, verriet sie dem sichtlich überraschten Publikum, dass es für sie persönlich wahrscheinlich die letzte Vernissage sei. Ende des Jahres, so die Geschäftsführerin der Kulturzentrum GmbH, werde sie in den Ruhestand gehen.

Es mag abgedroschen klingen, aber stimmen tut es trotzdem: Damit geht eine Ära zu Ende. Seit 1984 ist Bettina Götze als Museumsleiterin tätig und dürfte, was die Länge ihrer Dienstzeit angeht, von keinem Kollegen/keiner Kollegin in der Mark übertroffen werden.

Lehrerin für kurze Zeit

Dabei sah es anfangs gar nicht nach einer Museumslaufbahn aus. Eigentlich wollte die gebürtige Brandenburgerin, die seit ihrer Kindheit in Knoblauch lebt, Archäologin werden. Da keine reelle Aussicht bestand, einen Studienplatz in diesem Fach zu bekommen, riet man ihr, Lehrerin zu werden. Was sie tat.

Allerdings hat sie diesen Beruf nicht lange ausgeübt. Als man ihr im Jahr 1984 die Leitung des Kreismuseums, das ab 1985 seinen Sitz in der Rhinower Straße hatte, antrug, sagte sie zu. Ihr Interesse für Geschichte habe den Ausschlag für diese Entscheidung gegeben, sagt sie.

Studium an der Humboldt-Uni

Im Jahr 1989 eröffnete sich Bettina Götze die Möglichkeit, an der Humboldt-Uni ein postgraduales, berufsbegleitendes Studium im Fach Museumswissenschaften zu absolvieren. Drei Jahre später hatte sie das entsprechende Diplom in der Tasche. „Wir hatten hervorragende Dozenten, die uns mit den wissenschaftlichen Grundlagen des Sammelns und Forschens vertraut gemacht haben“, sagt sie. „Das war für die Arbeit im Museum ausgesprochen hilfreich“, sagt sie.

1999 wurde das Museum in der Rhinower Straße geschlossen und für den Umzug in das Kulturzentrum vorbereitet. Auch gab es Rückübertragungsansprüche auf Haus und Grundstück. Die große Ausstellung zum „200-jährigen Jubiläum der optischen Industrie in Rathenow“ im Jahr 2001 bereitete sie in dieser Zeit vor und baute parallel dazu das Referat für Kultur, Sport und Tourismus beim Kreis auf.

Seit der Wiedereröffnung des Kulturzentrums im Jahr 2004 ist Bettina Götze Chefin im Haus. Quelle: Markus Kniebeler

Dass sie irgendwann Chefin des Kulturzentrums werden würde, das zwischen 1998 und 2004 aufwendig restauriert wurde, war damals nicht abzusehen. Kreis und Stadt, die beiden Gesellschafter der neu gegründeten Kulturzentrum GmbH, hatten bereits einen Geschäftsführer eingestellt. Als dieser im Jahr 2003 kündigte, folgte Bettina Götze ihm nach.

Aufbau des Optik Industrie Museums

Eine der größten Herausforderungen war der Aufbau eines neuen Optik Industrie Museums, das im neu ausgebauten Obergeschoss des Hauses angesiedelt werden sollte. „Ziel war es, die Geschichte Rathenows als Wiege der optischen Industrie anschaulich darzustellen“, sagt Götze. Das sei das Alleinstellungsmerkmal der Stadt und hebe das Museum ab von den üblichen Stadt- und Heimatmuseen. Mit der bewussten Beschränkung auf dieses Kernthema habe man das Profil des Museums schärfen wollen.

Das ist gelungen. „Wir haben Objekte aus allen Phasen der Geschichte der optischen Industrie – von den Anfängen der Dunckerzeit bis heute“, sagt Götze. Das werde nicht nur von den Besuchern, sondern auch von Wissenschaftlern gewürdigt, die sich mit diesem Thema beschäftigen.

Objekte aus allen Phasen der Geschichte der optischen Industrie sind im Kulturzentrum zu sehen. Quelle: Bernd Geske

Eigentlich wäre die konzeptionelle Museumsarbeit ein Fulltime-Job. Aber als Leiterin des Kulturzentrums ist Bettina Götze auch noch für den Veranstaltungsbereich verantwortlich. Dazu kommen die Pflichten einer Geschäftsführerin: Rechenschaftsberichte abliefern, Wirtschaftspläne erstellen, Mitarbeiter führen, den technischen Zustand des Hauses in Ordnung halten. „Mit einer Ausstellungseröffnung hier und einer Konzertmoderation da ist es nicht getan“, sagt Götze. „Vieles, was wir hier tun, bleibt dem Außenstehenden verborgen.“

Unverrückbare Entscheidung

Und weil die Arbeit kräftezehrend ist, habe sie sich entschlossen, in den Ruhestand zu gehen. „Im Frühjahr werde ich 65“, sagt Bettina Götze. „Irgendwann merkt man, dass es Zeit ist, zu gehen.“ Natürlich sei ihr der Entschluss nicht leicht gefallen, nach so einem so erfüllenden, so intensiven Berufsleben. Aber die Entscheidung sei getroffen. „Ende des Jahres ist Schluss“, sagt sie. „Definitv“.

Wer ihre Nachfolge antritt, ist völlig offen. „Wir werden uns mit dem Kreis zu dieser Frage verständigen“, sagt Rathenows Vize- Bürgermeister Jörg Zietemann.

Obwohl es bis zum Ruhestand noch eine Weile hin ist, weiß Bettina Götze heute schon, was sie vermissen wird. „Den Austausch mit dem Publikum, das Mitarbeiter-Team, die Forschungsarbeit.“ Letztere wird sie aber auch im Ruhestand fortführen.

Darüber hinaus will sie sich ihrem Garten widmen, lesen, reisen, das Leben genießen. Dass sie sich langweilen wird, ist so gut wie ausgeschlossen. „Ich werde nicht auf dem Sofa sitzen und RTL 2 schauen“, sagt sie. Nur auf eines müsse sie achten. „Dass ich zu Hause nicht den Geschäftsführer spiele.“ Ihr Mann Randolph wird das zu verhindern wissen.

Von Markus Kniebeler