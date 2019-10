Bier, Brot und Balladen

Rathenow

Bier, Brot und Musik – „es kann so einfach sein.“ So lautet nicht nur der Werbeslogan des Landes Brandenburg. Das sagt auch Sebastian Wagner.

Der Geschäftsführer der Braulab GmbH, die sich der Entwicklung des alten Brauereigeländes verschrieben hat, bittet die Rathenower am kommenden Wochenende zum nächsten Ereignis auf das ehemalige Industriegelände.

Es ist bereits das dritte Mal, dass Wagner und seine Mitstreiter zur Erkundung des Ensembles einladen. Bei den ersten beiden Aktionen stand die Kunst im Mittelpunkt. Ein amerikanischer Bildhauer, eine Illustratorin aus Paris, eine Tänzerin aus Ungarn und andere Kunstschaffende fluteten Sudhaus und Mälzerei mit kreativer Energie.

Lokale Akteure machen Programm

Am kommenden Wochenende geht es handfester zu. Und die Akteure kommen nicht aus der großen, weiten Welt, sondern aus dem unmittelbaren Umfeld der Brauerei.

Die Mitglieder der Band Dacapodaster müssen nur ein paar Schritte zurücklegen, um von ihren Proberäumen in der Villa in der Kleinen Hagenstraße ins Sudhaus zu gelangen. Dort werden sie am Freitag (18. Oktober) ab 18 Uhr das Publikum mit ihrer eingängigen Mischung aus Rock-, Blues- und Folkklassikern unterhalten.

Die Band Dacapodaster wird am Freitag im Sudhaus spielen. Quelle: privat

Auf der Freifläche vor dem Sudhaus wird Bäckermeister Ingo Möhring mit einem handfesten Angebot dafür sorgen, dass den Zuschauern die Energie nicht abhanden kommt.

Brot mit besonderer Note

Der Geschichte des Ortes angemessen, kredenzt Möhring frisches Treberbrot. Dessen charakteristischer Bestandteil ist das ausgelaugte Malz, dass nach dem Brauprozess übrig bleibt und dem Brot eine würzige Note verleiht.

Dazu gibt es Pulled Pork, also lange gegartes Schweinefleisch, aus dem Smoker. Um die Harmonie perfekt zu machen, ist frisches Bier am Hahn: Rathenower Bier. Zwar nicht mehr hier gebraut, sondern in Franken. Aber nach Originalrezept.

Vortrag über das Bierbrauen

Am Samstagnachmittag geht es ab 15 Uhr weiter. Ingo Möhring wird das Treberbrot live backen. Bier gibt es auch. Und statt Musik wird Günter Hoffmann, letzter Geschäftsführer der Brauerei, um 15.30 Uhr über die Kunst des Bierbrauens berichten. Eine Vorführung der Tänzerin Kinga Hamvas rundet das Programm ab. Wer Lust hat, kann in der Mälzerei die Ausstellung „Bloom“ mit Werken der Illustratorin Araki Koman besichtigen.

Von Markus Kniebeler