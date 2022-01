Nennhausen

In Nennhausen setzen sich 33 Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr für die Rettung von Leben und Sachwerten ein. Es sind 26 Männer und sieben Frauen, die ihre Freizeit für das Wohl anderer Menschen einsetzen. Darüber, wie das Jahr gelaufen ist und was es 2021 an Ereignissen noch so gab, fassten nun der stellvertretende Ortswehrführer Adrian Huxdorf und Jugendwart Jens Lerch zusammen.

32 Einsätze im letzten Jahr

Im Normalfall werden die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Nennhausen im Jahr zu 30 bis 50 Einsätzen gerufen. In vorigen Jahr waren es mit 32 Einsätzen auf die Zahl genauso viele wie 2020. Davon waren 20 Hilfeleistungsersuchen. Dazu gehören neben Verkehrsunfällen auch die Suche nach vermissten Personen oder andere Hilfeleistungen. Manchmal gibt es auch Einsätze kurioser Art.

„Zu einem solchen Einsatz wurden wir in das Neubaugebiet in Nennhausen gerufen. Hier hatte sich eine Katze im zweiten Obergeschoss des Neubaublocks in einem Fenster verklemmt und kam ohne Hilfe nicht mehr raus. Auch die Besitzer der Katze bekamen sie aus dem Spalt des angekippten Fensters nicht mehr frei. Wir konnten die Katze schließlich aus ihrer Misslichen Lage befreien“, so Adrian Huxdorf, stellvertretender Ortswehrführer.

Adrian Huxdorf stellvertrettender Ortswehrführer Nennhausen. Quelle: Jürgen Ohlwein

Zunahme an schweren Verkehrsunfällen

Was im vorigen Jahr im Bereich der Feuerwehr Nennhausen auffiel, ist die Zunahme an schweren Verkehrsunfällen. Das ging schon gleich im Januar mit einem Unfall, bei dem drei Autos beteiligt waren, los.

„Die Autos sind am auf der L 991 zwischen Nennhausen und Damme zusammengestoßen. Es gab sieben verletzte Personen. Wir haben damals einen Busfahrer, der in dem Stau stand ,gefragt, ob sich die leicht Verletzten in den Bus setzen können. Dort haben sie dann gewartet, bis sie vom Notarzt untersucht wurden. So brauchten die leicht Verletzten nicht in der Kälte zu stehen“, berichtet Adrian Huxdorf.

Ganz schlimm für die Kameraden sind Einsätze, bei denen Kinder beteiligt sind. Auch davon gab es im letzten Jahr zwei. „Wir wurden zu einem Unfall mit einem Schulbus und einem Landwirtschaftsfahrzeug gerufen. Da gehen einem viele Sachen durch den Kopf. Schließlich wissen wir im Vorfeld nicht, wie schlimm es ist und wie viele Kinder in dem Bus sind. Zum Glück war an diesem Tag nichts Schlimmes passiert. Ein Traktor hatte nur den Spiegel des Busses abgefahren. Kinder wurden nicht verletzt. Auch die Busfahrerin kam mit kleinen Schnittwunden davon“, erzählt Adrian Huxdorf.

„Beim zweiten Fall ging es um zwei vermisste Kinder am See Ferchesar. Hier sind 13 und 16 Jahre alte Jungen beim Stand-up-Paddeln auf dem Ferchesarer See als vermisst gemeldet worden. Da muss man immer mit dem Schlimmsten rechnen. Aber auch dieser Einsatz ging glücklich aus. Die Kinder hatten sich an einem anderen Ort befunden“, so Adrian Huxdorf.

Wasserstrecke von einem Kilometer aufgebaut

Den größten Brand 2021, den die Kameraden der Nennhausener Feuerwehr im Sommer löschen mussten, war ein Strohmietenfeuer in Kriele. „Wir mussten eine Wasserstrecke von einem Kilometer durch das Dorf aufbauen“, so Adrian Huxdorf. Den letzten Einsatz im vorigen Jahr hatten die Kameraden am 23. Dezember. Über die Weihnachtsfeiertage und Silvester freuten sie sich, dass es ruhig blieb.

Hauptlöschmeister und Jugendwart Jens Lerch. Quelle: Jürgen Ohlwein

Auch die Einsatzbilanz der Feuerwehrkameraden kann sich sehen lassen. „Die Kameraden leisteten insgesamt 261 Einsatzstunden. Außerdem wurden 1525 Arbeitsstunden im letzten Jahr erbracht“, so Adrian Huxdorf. In der Jugendwehr absolvierten die Jugendwarte 204 Stunden ehrenamtliche Arbeit.

Jugendarbeit trotz Corona

Dafür verantwortlich ist Jens Lerch, der Jugendwartleiter der FFW Nennhausen. Jens Lerch ist Jugendwartleiter aus Leidenschaft. Er hat auch im zurückliegenden Jahr trotz Corona vieles für die Jugendlichen möglich gemacht.

„Wir sind ganz stolz darauf, dass vier Jugendliche die Jugendflamme 1 und ein Jugendlicher die Jugendflamme 2 im vergangenen Jahr abgelegt haben. Insgesamt hatten wir 13 Jungen und 20 Mädchen 2021 in der Jugendwehr“, berichtet Jens Lerch.

Stolz ist Jens Lerch auf die Neuanschaffung eines Rauch-Demonstrations-Haus-Modells, mit dem man den Jugendlichen veranschaulichen kann, was in einem Haus passiert, wenn es anfängt zu brennen. Aber nicht nur bei der Jugendwehr gab es im letzten Jahr Neuanschaffungen.

Neue Wärmebildkamera wurde im letzten Jahr angeschafft. Quelle: Jürgen Ohlwein

Wärmebildkamera und AED-Defibrillator neu angeschafft

So wurde eine Wärmebildkamera und ein AED-Defibrillator neu angeschafft. „Mit der Wärmebildkamera haben wir die Möglichkeit, Glutnester aufzuspüren. So kann man am Ende des Einsatzes sicher sein, dass der Brand wirklich gelöscht ist. Aber auch bei der Suche nach vermissten Personen kann man die Wärmebildkamera einsetzen“, sagt Adrian Huxdorf.

Zwei ausgebildete Rettungssanitäter der FFW Nennhausen sind für den AED-Defibrillator zuständig. „In diesem Jahr sollen noch weitere sechs Personen als First Responder eine Ausbildung erhalten. Außerdem soll ein neuer Transporter den alten T 4 von 1995 ersetzen. Dann ist geplant, dass neue Fahrzeug auch für First Responder-Einsätze zu nutzen“., so Adrian Huxdorf.

Von Jürgen Ohlwein