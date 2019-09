Bisher über 40 000 Besucher im Optikpark

Rathenow

Kathrin Fredrich, seit Januar für den Optikpark verantwortlich, ist erleichtert. „Darüber sind wir sehr froh und die Saison ist ja noch nicht vorbei.” Denn zum Ende kamen immer neue Termine im Veranstaltungskalender hinzu. So trat Jens Berse zur Rathenower Kneipennacht im Café Speicher auf. Die „Serenade unterm Sternenhimmel“, war ein Highlight. Am vergangenen Wochenende kamen die „Stinknormalen Superhelden“ zum Parkfest.

Und nun das Stadtfest. Zum Auftakt am 6. September präsentiert Niels Fölster mit dem Ensemble des Musicals „Stege Teens“ erste Eindrücke vor der Premiere im Kulturzentrum. Die Band “ROX!” wird Coversongs von Roxette und anderen Künstlern zum Besten geben. Sie teilen sich die Bühne mit “Vor Rotterdam”, die bereits mit Max Giesinger auf einer Bühne spielten.

Xavier Naidoo kommt

Ein ganz besonderes Highlight ist die BB-Radio Sommertour, welche am 28. September im Optikpark endet. Überraschungs-Stargast ist der deutsche Popsänger Xavier Naidoo. Neben ihm begleiten auch das DJ-Duo Doppelhousehälfte und “The DiscoBoys” den Abend. Das Finale beginnt bereits am Nachmittag mit einem bunten Programm für die ganze Familie.

Positive Rückmeldungen

„In den letzten Monaten regnete es überwiegend positives Feedback“, berichtet die Geschäftsführerin. „Die Strahlwirkung nach außerhalb ist auch für die Gastronomie und den Einzelhandel in der Stadt von Vorteil.“ Vor allem bei Kindern und Familien wird das Naturerlebnis immer beliebter.

Das Sprungkissen lockt Kinder und Jugendliche. Quelle: Katja Brunow

„Das Spieleareal ist immer in Bewegung. Deswegen wird es auch die Familienkarte im nächsten Jahr wieder zu kaufen geben”, sagt Katja Brunow, Sprecherin der Geschäftsführung im Optikpark. „Die Kolleginnen und Kollegen in der Verkaufsstelle können belegen, wie beliebt dieses Angebot ist.

Schulen sind begeistert

Auch die Angebote des Grünen Klassenzimmers sind sehr begehrt. So erhalten Eltern zum Kindergeburtstag ein „Rundrum-Sorglos-Paket“, wie es die Leiterin nennt. Von Bastelarbeiten bis zur GPS-Schatzsuche ist alles dabei. Auch Hochzeiten im Saal der Musikschule sind sehr gefragt, teilweise sogar zwei an einem Tag. „Das finden viele Paare sehr angenehm, es gibt ein kleines Catering zum Empfang und die Gesellschaft kann in entspannter Atmosphäre beisammensitzen und den besonderen Tag genießen”, sagt Katja Brunow. Ebenso gut besucht ist die Anlegestelle des Wanderstützpunktes und auch die Radwanderer sprechen sich durchweg positiv aus.

Geld reicht nicht immer

“Wir haben viele Ideen, leider reichen oft unsere finanziellen Mittel nicht aus”, so die Geschäftsführerin. Die Anlagen müssen gepflegt und in Stand gehalten werden. Die Zahl der Mitarbeiter geht zurück, der Arbeitsanfall nicht. Der Weltzeituhr-Steg am Karpfenteich bedarf aufgrund des wechselnden Wetters ebenso ständiger Pflege.

Kindertag im Optikpark. Quelle: Uwe Hoffmann

Dennoch möchte die Geschäftsleitung noch in diesem Jahr den Parkbesuchern eine weitere Attraktion anbieten. Es soll die Möglichkeit zu einer Übernachtung auf dem Gelände geben. In einem „Sleeperoo” sollen bis zu drei Schlafgäste nach der Öffnungszeit inmitten von Gewässer und Vogelgezwitscher eine Nacht verbringen. „Man könnte es auch ,Glamping’ nennen”, sagt Kathrin Fredrich. Campen aber in einem modernen Zelt und einem echten Bett, direkt am Karpfenteich. „Vielleicht grüßt am Morgen auch der Biber unsere Gäste“, ergänzt Katja Brunow.

Entspannter Blick voraus

Beide Frauen blicken gespannt auf die nächste Saison. Sie wollen den Internet-Autritt auffrischen. Lesungen oder bestimmte Veranstaltungen soll man dann auch online buchen können.

Patenschaft mit der Bürgelschule

Seit Kurzem besteht eine Patenschaft mit der siebten Klasse der Gesamtschule Bruno H. Bürgel, die im Rahmen des Naturwissenschaftskurses Insektenhotels und eine Bienenwiese anlegen will. „Dort darf dann auch das Unkraut stehen bleiben”, erklärt Katja Brunow.

Bürgelschüler haben im Optikpark einen Barfusspfad angelegt Quelle: Bernd Geske

Ein weiteres Anliegen sind die Tulpenbeete. „Die haben wir durch Wühlmäuse und die Bundesgartenschau verloren”, bedauert Kathrin Fredrich. Weil eine Neubepflanzung zu teuer ist, müssen andere Lösungen gefunden werden. „Eine Idee wäre ein Patenschaftsprojekt mit den Rathenower Einwohnern und Unternehmen. Die Tulpenpaten würden Blumenzwiebeln erwerben und somit den Park unterstützen. „Gerade im Frühjahr ist das immer ein besonderer Anblick gewesen, wenn die Pflanzenwelt langsam erwacht”, so die Geschäftsführerin.

Noch besser werden

Bei allen Vorbereitungen und Planungen sind Kathrin Fredrich und Katja Brunow guter Dinge, wie sie sagen. „Wir wollen noch besser werden, damit die Besucher auch 2020 viele tolle Erlebnisse mit nach Hause nehmen.“

Von Rebecca Kral