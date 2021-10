Blätterbad und Seifenkistenrennen im Rathenower Optikpark

Rathenow

Waldfeen und Wichtel wuselten am Sonnabend durch den Rathenower Optikpark. Nach der ersten Herbstparty im vergangenen Jahr lud der Park am Wochenende – pünktlich zum Beginn der Herbstferien – erneut zur einem zweitägigen „Herbstfest für Kids“ ein.

Die Organisatoren hatten keine Mühen gescheut, um den Besuchern Abwechslung zu bieten. Vom „Herbstparcours“ mit sechs Stationen über Angebote des Grünen Klassenzimmers bis zum Basteln von Herbstdeko – Langeweile konnte hier nicht aufkommen.

Zahlreiche Jungen und Mädchen nutzten das spätsommerliche Wetter und kamen sogar kostümiert als Hexe, Waldfee, Einhorn oder Batman in den Park, tobten sich aus und genossen es, noch einmal das Gelände nutzen zu können.

In diesem Jahr waren die sechs Stationen des Herbstparcours am Eichendreieck aufgebaut. Den ersten der sechs Knöpfe, die sich die Kinder als Belohnung an jeder Station verdienen konnten, gab es beim „Birnenpflücken“.

Louis (4) aus Rathenow an der Station „Birnenpflücken“. Quelle: Uwe Hoffmann

Weiter ging es mit dem „Frösche- und Fischeangeln“. Sogar „Monster“ mussten gejagt werden. Konzentration war nötig beim Kastanienrollen und Schnelligkeit war beim Eicheltransport gefragt. Für viel Spaß sorgte zudem das Seifenkistenrennen.

Die sechs gesammelten Knöpfe konnten die Kinder dann gegen einen lustig bemalten Holzkreisel oder ein Jojo eintauschen. Zur Stärkung gab es Stockbrot an der Feuerschale. An einer Station halfen Abiturienten der Bürgel-Schule als Betreuer, um ihre Abikasse aufzufüllen.

Besuch aus Frankfurt am Main

Elena Hildebrandt von der Musik- und Kunstschule Havelland animierte die Kinder, mit ihr zu basteln und zu malen. In ihrem Zelt konnten die Kinder fantasievolle Blumen aus bunten Herbstblättern fertigen oder Kollagen aus ­gemalten Bildern mit Kürbiskernen oder anderen Naturmaterialien erstellen.

Hier hatten auch Gäste aus Frankfurt am Main viel Freude. Sie waren bei Freunden in der havelländischen Kreisstadt zu Besuch und nutzen das schöne Wetter für einen Ausflug in den Optikpark. Wie die anderen Gäste erkundeten sie den zusätzlichen Hindernisparcours und die Sportgeräte, die die Bewegung und Balancierfähigkeit fördern. Die Kinder konnten aber auch einfach nur Spaß im Herbstblätter-Bad haben.

Klein und Groß hatten viel Spaß beim Seifenkistenrennen. Quelle: Uwe Hoffmann

„Aktionen, die viel Bewegung und sportliche Betätigung erfordern, waren in diesem im ‚Grünen Klassenzimmer’ am meisten gefragt. Allerdings mussten die Schulen immer mal wieder gebuchte Veranstaltungen absagen, weil das Schulamt entsprechende Auflagen machte. Das Jahr über haben wir unsere Veranstaltungen überwiegend im Freien angeboten“, erklärte Mandy Rudolf, Leiterin des „Grünen Klassenzimmers“.

Mit der Lockerung der Umgangsverordnungen seien vor allem die Angebote ab Sommer gut gebucht gewesen. Insgesamt, so Rudolf, sei dieses Jahr besser gelaufen als 2020. „Mit den Erfahrungen aus dem Vorjahr konnten wir die Veranstaltungen besser planen. Auch privat gebuchte Kindergeburtstage und Feiern wurden in diesem Jahr gut angenommen“, so Rudolf.

„Nach den Herbstferien planen wir das Programm für die neue Saison. Vielleicht wird es im nächsten Jahr wieder ein Piratenfest geben. Auch eine neue Wissensrallye zum Thema Optik wollen wir anbieten,“ so Mandy Rudolf.

Von Uwe Hoffmann