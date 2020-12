Blitzeis im Westhavelland: Rutschpartien und Knochenbrüche

Rathenow

Der erste Einsatz des Winterdienstes der Saison im Westhavelland hatte es in sich. Denn am Freitagmorgen kam es zu jener Situation, welche von Verkehrsexperten am meisten gefürchtet wird: es nieselte auf gefrorene Straßen. Blitzeis-Alarm.

Binnen Sekunden hatte sich auf Straßen und Gehwegen ein spiegelglatter Film gebildet, der Autos ins Rutschen und Menschen ins Straucheln geraten ließ. Das bekam auch die Rettungsstelle des Rathenower Krankenhauses zu spüren.

Menschen bei Stürzen verletzt

„Am Vormittag wurden vier Personen mit Knochenbrüchen in der Klinik Rathenow eingeliefert“, berichtet Silke Monte, Pressesprecherin der Havelland Kliniken GmbH. Eine so gehäufte Zahl an Sturzverletzungen sei unüblich und trete nur bei winterlicher Witterung auf. Im Nauener Klinikteil dagegen musste Monte zufolge kein einziger witterungsbedingter Notfall behandelt werden.

Yves Reimer, Leiter des Betriebshofs der Stadt Rathenow. Quelle: Markus Kniebeler

Yves Reimer, Leiter des Betriebshofs der Stadt Rathenow, berichtete, dass das Glatteis einigermaßen überraschend gekommen sei. In den Wetterprognosen sei von Niederschlägen im Raum Rathenow nicht die Rede gewesen.

Das bestätigt Karsten Ziehm, Leiter der Straßenmeisterei Rathenow. Bei den Kontrollfahrten am frühen Morgen sei alles normal gewesen. „Wir dachten, da kommt nichts mehr“, so Ziehm. Doch dann, gegen 8.30 Uhr, habe er alle verfügbaren verfügbaren Kräfte losgeschickt.

Betroffen waren Ziehm zufolge alle Regionen im Westhavelland. Die B 188 genauso wie die B 102. Im Bereich Milower Land sei es den Berichten seiner Mitarbeiter zufolge besonders glatt gewesen.

Unfälle in Schmetzdorf und Großwudicke

Das deckt sich mit der Unfallstatistik der Polizeidirektion West. Die zwei glättebedingten Unfälle, die im Tagesbericht verzeichnet sind, ereigneten sich bei Großwudicke und bei Schmetzdorf. „Glücklicherweise nur Blechschäden. Es wurde niemand verletzt“, so Polizeisprecherin Juliane Mutschischk.

Dabei konnte von nennenswerten Niederschlägen am Freitagvormittag gar nicht die Rede sein. Das, was zwischen 8.30 und 9 Uhr vom Himmel fiel, war ganz feiner Nieselregen. „Genau das war das Problem“, so Reimer. „Bei starkem Niederschlag hätte gleich der Tauprozess begonnen.“ Aber der feine Nässefilm habe sich auf der gefrorenen Oberfläche sofort in Eis verwandelt.

Für den Winterdienst in Rathenow war es der erste Einsatz der Saison. Quelle: Markus Kniebeler

Besonders glatt war es – wie immer bei solchen Wetterlagen – auf den Kopfsteinpflasterstrecken. In der Puschkinstraße etwa verkehrten die vorsichtigen Fahrer im Schritttempo. Bei den weniger vorsichtigen konnte man beobachten, wie ab und an das Heck ausbrach.

Appell der Polizei

Gegen 11 Uhr, da zeigte das Thermometer zwei bis drei Grad plus, hatte sich die Lage beruhigt. Die Polizeidirektion stellt in diesem Zusammenhang fest, dass sich die meisten Unfälle durch Reduzieren des Fahrtempos und das Benutzen der richtigen Bereifung vermeiden lassen. „Nicht die Glätte führt zu Unfällen, sondern die nicht an die Glätte angepasste Geschwindigkeit“, so Juliane Mutschischk. So ist es wohl.

Von Markus Kniebeler