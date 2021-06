Blitzer-Anhänger 20-mal beschmiert – so hoch ist der Schaden für den Landkreis

Rathenow

Mit Sprühfarbe haben sich Unbekannte an dem Blitzer zu schaffen gemacht, der noch am Samstag vor der Jahn-Grundschule am Friedrich-Ebert-Ring stand. Die Täter hatten die Messanlage mit schwarzer Flüssigkeit beschmiert, so dass es Verkehrssünder nicht mehr ablichten konnte.

Die Kreisverwaltung, die das Gerät an jener Stelle aufgrund des starken Umleitungsverkehrs eingesetzt hatte, erfuhr am Samstag von dem Schaden. Die Täter hatten offenbar auch versucht, das Kennzeichen abzureißen. Die Tat ist kein Einzelfall. Allein in den letzten zwölf Monaten registrierte der Kreis 20 derartige Beschädigungen und brachte diese zur Anzeige.

Die Täter hatten die Trailer mit verschiedenen Flüssigkeiten besprüht, zerkratzt und die Kennzeichen mehrfach beschädigt. „Die Reparatur derartiger Schäden kostet in der Regel zwischen 200 und 400 Euro. Sofern die Scheibe derart beschädigt ist, dass sie ausgetauscht werden muss, erhöht sich der Schaden um weitere 120 Euro“, teilte Kreissprecherin Caterina Rönnert auf Nachfrage der MAZ mit.

Deutlich höhere Kosten seien nicht zu erwarten, da dann die Versicherung des Vermieters greift. Der entstandene Schaden belaufe sich insgesamt bereits auf rund 6000 Euro. Das nun betroffene Gerät, eins von zweien, die der Landkreis anmietet und im gesamten Havelland einsetzt, wird derzeit geprüft und anschließend wieder instand gesetzt. Je nach Art des Schadens könne das mehrere Tage dauern.

Diskussion auf Facebook

Auf Facebook hat derweil jemand ein Bild des beschädigten Blitzers veröffentlicht, um darauf hinzuweisen, dass das Gerät keine Fotos mehr schießt. Die Folge: Jede Menge Schadenfreude, die nicht jeder teilt.

„Jetzt steht der Blitzer schon mal an einer Schule und dann ist es auch wieder nicht richtig“, schreibt Stefan Sp. Frank Kevel bedankte sich zwar für den Tipp, wies aber auch daraufhin, dass es wichtig sei im Bereich von Schulen und Kindergärten die Geschwindigkeit der Situation anzupassen.

Von Christin Schmidt