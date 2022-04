Böhne: Aufwind für Befürworter eines Radwegs an der L 96

Rathenow/Böhne

Selbst unverbesserliche Optimisten hätten das nicht für möglich gehalten: Der Stadt Rathenow ist es tatsächlich gelungen, die Voraussetzungen für den Bau eines Radwegs entlang der L 96 zwischen Böhne und Rathenow-West zu schaffen.

Wir im Havelland Der Newsletter für aktuelle Themen aus dem Havelland - jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Nun liegt der Ball im Verkehrsministerium. Minister Guido Beermann (CDU) hatte im Sommer versprochen, das Ministerium werde mit der Planung des Radwegs beginnen, wenn es der Stadt gelinge, die betroffenen Grundstückseigentümer zu bewegen, Teile ihres Eigentums zum Zweck des Radwegbaus abzutreten.

Komplizierte Gemengelage

Genau das ist nun geschehen. Was sich einfacher anhört, als es tatsächlich war. Nach Auskunft von Rathenows Bauamtsleiter Matthias Remus musste mit 27 Eigentümern über 49 Flurstücke verhandelt werden. „Mittlerweile liegen von 16 Eigentümern schriftliche Gestattungen vor“, so Remus. Weitere sechs Eigentümer hätten sich mündlich bereit erklärt, Teile ihres Grund und Bodens abzutreten. Mit einem Eigentümer werde gerade noch verhandelt. Mit den verbleibenden vier Grundbesitzern sei eine Einigung nicht zwingend erforderlich, weil es Möglichkeiten gebe, den Weg an deren Besitz vorbeizuführen.

Im Sommer war Minister Guido Beermann (li.) auf Initiative des Bundestagabgeordneten Christian Görke (re.) an die Böhner Chaussee gekommen. Quelle: Markus Kniebeler

Die Stadt hat den Landesbetrieb Straßenwesen, der für den Bau des Radwegs verantwortlich ist, nach Auskunft des Bauamtsleiters über den fortgeschrittenen Stand der Dinge informiert. „Wir werden die ausstehenden schriftlichen Einwilligungen noch nachreichen“, so Remus. Wenn das geschehen sei, werde man auch das Verkehrsministerium in Kenntnis setzen.

Versprechen des Ministers

Das ist nun in der Pflicht. Bei seinem Besuch im Sommer, der auf Initiative des Rathenower Bundestagsabgeordneten Christian Görke (Linke) stattfand, hatte Brandenburgs Verkehrsminister Guido Beermann versprochen, das Land werde den Radwegbau zwischen Böhne und Rathenow angehen, wenn sich die Stadt um die Klärung der komplizierten Eigentumsverhältnisse an der Strecke kümmere.

Wie schwierig die Verhandlungen waren, mussten Vertreter der Verwaltung am Anfang des Prozesses erfahren. Von den 27 angeschriebenen Grundbesitzern hatten sich gerade mal zwei bereit erklärt, Teile ihres Eigentums abzutreten. Erst durch hartnäckiges Nachhaken und jede Menge Überzeugungsarbeit konnten die meisten von dem Vorhaben überzeugt werden.

Hans-Jürgen Wodtke und die Mitstreiter einer Bürgerinitiative kämpfen seit Jahren für einen Radweg an der Böhner Chaussee. Quelle: Markus Kniebeler

„Das Bauamt der Stadt hat grandiose Arbeit geleistet“, sagt Hans-Jürgen Wodtke, Sprecher der Bürgerinitiative, die sich vor Jahren gegründet hat, um den Bau eines Radwegs zwischen Böhne und Rathenow voranzutreiben. Die Stadt habe sich von den ernüchternden Ergebnissen der ersten Umfrage nicht entmutigen lassen und die Verhandlungen mit großer Energie und viel Feingefühl geführt. „So weit wie jetzt waren wir noch nie. Dass das so schnell geht, hätte ich nie für möglich gehalten.“

Wodtke macht deutlich, dass am Erfolg viele Kräfte beteiligt gewesen seien. Die Bürgerinitiative habe vielleicht den Anstoß gegeben und das Projekt dann immer wieder zum Thema gemacht. Aber ohne das Bekenntnis der Rathenower Stadtverordneten zum Radweg, ohne die Unterstützung der Stadtverordneten und ohne die Fürsprache Christian Görkes wäre man nie so weit gekommen.

Verkehrsministerium am Zug

Wie es nun weiter geht, hängt davon ab, wie schnell das Verkehrsministerium das Vorhaben angeht. Dass der Radweg grundsätzlich in Zweifel gezogen werden könnte, hält Wodtke für unwahrscheinlich. Der Minister habe sein im Sommer gegebenes Versprechen vor Kurzem noch einmal bestätigt. Mehr könne man nicht verlangen.

Beim Bau des Radwegs handelt es sich um einen Lückenschluss. Denn auf der Brücke über die Bahn nahe der Deponie Bölkershof gibt es bereits einen Radweg. Und auch vom Böhner Ortsausgang Richtung Rathenow ist ein rund 700 Meter langes Stück vorhanden. Die Lücke, die zwischen diesen Enden geschlossen werden müsste, ist rund 2,8 Kilometer lang.

Von Markus Kniebeler