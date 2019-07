Rathenow

Im Rathaus der Stadt Rathenow ( Havelland) ist eine Bombendrohung eingegangen. Gegen 7 Uhr wurde das Rathaus geräumt. Der Bereich rund um die Stadtverwaltung wurde abgesperrt. Die Polizei ist vor Ort.

Anonymer Brief im Rathaus

Laut MAZ-Recherche war am Morgen ein anonymer Brief im Briefkasten des Rathauses gefunden worden mit der Nachricht, dass sich im Gebäude ein Sprengsatz befinde. Die Polizei habe daraufhin „alle notwendigen Maßnahmen zur Prüfung der Ernsthaftigkeit und zur Gefahrenabwehr eingeleitet“, so eine Sprecherin der Polizeiinspektion.

Die rund 30 Mitarbeiter, die sich zu diesem frühen Zeitpunkt bereits im Rathaus befanden, wurden aufgefordert, dieses unverzüglich zu verlassen. Ebenso die Mitarbeiter des Jobcenters, das im Gebäude der Stadtverwaltung seinen Sitz hat.

Mittlerweile wurde im Rathaus die Entscheidung getroffen, dass die Verwaltung am Dienstag geschlossen bleibt.

Zwei Sprengstoffhunde angefordert

Seit zehn 10 Uhr ist ein Spezialteam mit zwei Sprengstoffhunden im Einsatz, um die Räume des Rathauses abzusuchen. Weil die Arbeit für die Hunde extrem anstrengend ist, wechseln sie sich ab. Alle 15 Minuten kommt der jeweils andere Hund zum Einsatz.

Blick auf die abgeriegelte Berliner Straße. Quelle: Markus Kniebeler

Die Berliner Straße zwischen Friedrich-Engels-Straße und Puschkinstraße wurde von Einsatzkräften der Polizei und der Feuerwehr rigoros abgeriegelt. Auch der Parkplatz hinter dem Rathaus war komplett gesperrt.

Sparkasse im Sperrkreis

Die Rathenower Hauptfiliale der Mittelbrandenburgischen Sparkasse liegt ebenfalls im Sperrkreis. Allerdings konnten Kunden das Gebäude durch den Hintereingang betreten.

Neugierige Bürger und Mitarbeiter der Stadtverwaltung harrten vor den Absperrungen und warteten auf Entwarnung.

Die Stadtverwaltung spendierte den Einsatzkräften von Feuerwehr und Polizei belegte Brötchen und Kaffee. Quelle: Joachim Wilisch

Für die Rathenower Feuerwehrleute, die am Kreisel Puschkinstraße/ Berliner Straße seit 7 Uhr die Sperre kontrollierten, gab es gegen 11 Uhr eine Stärkung. Die Stadtverwaltung hatte belegte Brötchen spendiert.

Derzeit ist völlig ungewiss, wann das Rathaus und die umliegenden Gebäude wieder betreten werden können. Solange die Einsatzkräfte keine Entwarnung geben könnten, bleibe das Gebäude zur Sicherheit der Mitarbeiter und Besucher gesperrt, so eine Sprecherin der Polizeiinspektion.

Die Polizei ist vor Ort. Quelle: Markus Kniebeler

Von RND/mkn/wil