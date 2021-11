Rathenow

Die Impfaktion des Landkreises am Freitag war, wenn man die Nachfrage betrachtet, ein voller Erfolg. Die 300 Impfdosen, die für Booster- und Erstimpfungen zur Verfügung standen, wurden allesamt verbraucht. Allerdings – und das ist die Kehrseite der Medaille – gab es viele Menschen, die nicht in den Genuss einer Impfung kamen, weil das Vakzin nicht ausreichte.

Bereits rund zwei Stunden vor dem Beginn der Impfaktion hatte sich auf dem Hof der Kreisverwaltung eine Schlange gebildet. Um die Menschen nicht ewig in der Kälte stehen zu lassen, wurden Zettel verteilt, auf denen Zeitfenster notiert waren. Wer etwa für 11.30 Uhr vorgemerkt war, konnte noch einmal nach Hause gehen und dann zum vereinbarten Zeitpunkt wiederkommen.

Schlange vor dem Landratsamt kurz vor Beginn der Impfaktion. Quelle: Markus Kniebeler

Nichtsdestotrotz hatte sich um kurz vor 11 Uhr eine Schlange gebildet, die fast um das gesamte Landratsamt herum führte. Weit mehr als 300 Menschen harrten der Dinge, die da kommen sollten. Für etliche war die Hoffnung auf die Spritze schnell vorbei. Mitarbeiter des Kreises erklärten ihnen, dass alle Plätze vergeben seien und an diesem Tag auch kein Nachschub mehr zu erwarten sei.

Einige schimpften, andere nahmen’s gelassen. Zu Letzteren gehörte Susanne Engelmann, die auf die Booster-Impfung gehofft hatte, aber nicht zum Zuge kam. „Dann warte ich eben, bis das Impfzentrum den Betrieb aufnimmt“, sagte sie.

Kreis plant feste Impfstelle

Tatsächlich plant der Kreis, den Menschen auch in Rathenow wieder ein ständiges Impfangebot zu machen. Allerdings braucht das einen gewissen organisatorischen Vorlauf. „Wir sind dabei, die notwendigen Dinge zu klären“, so Kreissprecher Norman Giese auf MAZ-Anfrage. Ziel sei es, die Impfstelle so schnell wie möglich ans Netz zu bringen. In jedem Falle werde das noch vor Weihnachten passieren.

Dass Bedarf besteht, war am Freitag nicht zu übersehen. Zu den Glücklichen, die einen Termin ergatterten, zählten Ellen und Reinhard Rabe. Die Booster-Impfung werde sie hoffentlich sicher durch den Winter bringen, sagten sie.

Ellen und Reinhard Rabe waren früh gekommen – und erhielten einen Termin für die Booster-Impfung. Quelle: Markus Kniebeler

Drei Ärzte hatten sich im großen Sitzungssaal eingerichtet, um die Impfungen vorzunehmen. Anja Sievers, Medizinerin aus Berlin, hatte nach gut zwei Stunden rund 50 Spritzen gesetzt. 48 davon seien Booster-Impfungen gewesen, berichtete sie. Nur zwei Personen habe sie eine Erstimpfung verabreicht. Bei den beiden anderen Medizinern war die Verteilung ähnlich.

Lohn nach langer Warterei

Doch es gab sie, die Impf-Novizen. Sandra Winter gehörte dazu. Um überhaupt ins Kreishaus vorgelassen zu werden, hatte sie am Vormittag im Testzentrum in der Berliner Straße einen Schnelltest machen lassen – Wartezeit: rund 90 Minuten. Dann war sie zum Landratsamt geeilt und hatte dort auch noch mal eine halbe Stunde in der Kälte ausgeharrt. Immerhin bekam sie einen Termin. Bis allerdings der vollständige Impfschutz erreicht ist, muss sie sich noch ein paar Wochen gedulden.

Bevor es die Spritze gab, wurden die notwendigen Daten erfasst. Quelle: Markus Kniebeler

Die Frage, ob der Kreis wegen des zu erwartenden Andrangs – in Dallgow-Döberitz mussten am Mittwoch bei einer ähnlichen Aktion hunderte Menschen nach Hause geschickt werden – nicht kurzfristig Impfstoff hätte nachordern können, verneinte Norman Giese. Man habe noch bis Donnerstagabend versucht, Impfstoff nachzubestellen, sagte er. Aber es sei keiner zu bekommen gewesen.

Von Markus Kniebeler