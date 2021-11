Booster-Impfung: Ärzte in Rathenow bitten um Geduld

Rathenow

Weil ein Bürgermeister für alles zuständig ist, sieht sich die persönliche Referentin von Rathenows Bürgermeister Ronald Seeger derzeit mit zahlreichen Anrufen zum Thema Corona-Auffrischungsimpfung konfrontiert. „Die Leute wollen wissen, wo und wie sie einen Termin für eine Auffrischungsimpfung bekommen“, sagt Anne Kießling. Offenbar sehen sich viele Hausärzte außerstande, schnell Booster-Impfungen zu verabreichen.

Wer eine Impfung möchte, der muss sich sozusagen hinten anstellen. Viele Arztpraxen führen eine Liste, die nach und nach abgearbeitet wird. Mit dem Impftempo, das sich die Bundesregierung und Virologen für die Boosterimpfung wünschen hat das wenig zu tun.

Die Rathenower Stadtverwaltung ist allerdings der falsche Ansprechpartner. Anne Kießling erklärt die Zuständigkeiten: „Wer das genau wissen will, der muss sich an die Kassenärztliche Vereinigung wenden.“

Keine Angelegenheit der Stadtverwaltung

Man habe auch schon die Adresse eines Mediziners in Rathenow herausgegeben. „Letztlich ist das aber alles nicht im Verantwortungsbereich der Stadtverwaltung“, betont Anne Kießling.

In der Kassenärztlichen Vereinigung Brandenburg ist das Problem bekannt. Sprecher Christian Wehry bittet allerdings um Geduld. „Unsere Ärzte arbeiten das nach den Empfehlungen der Ständigen Impfkommission ab.“ Es müssen also zu erst die Personen geimpft werden, die über 70 Jahre alt sind oder Vorerkrankungen haben.

Christian Wehry von der Kassenärztlichen Vereinigung. Quelle: Bernd Atzenroth

Dennoch gibt es die Vorgabe, alle Personen, deren zweite Impfung länger als sechs Monate zurück liegt, mit der Auffrischungsimpfung zu versorgen. So stand es auch in einer Anzeigenkampagne der Bundesregierung am vergangenen Sonnabend in allen großen Tageszeitungen des Landes zu lesen.

Christian Wehry sagt, der Impfschutz sei nach sechs Monaten nicht verflogen: „Der Impfschutz verfliegt aber nicht direkt nach sechs Monaten, sondern baut sich langsam ab.

Unproblematische Verzögerung?

Daher muss niemand auf den Stichtag genau nach sechs Monaten erneut geimpft werden. Termine, die einige Wochen später liegen, sind medizinisch unproblematisch.“

Die dritte Impfung wird im Impfpass vermerkt. Quelle: Julius Frick

Diese Personen werden auch in Rathenower Hausarztpraxen derzeit vorrangig mit einer Auffrischungsimpfung versorgt: Personen ab 70 Jahren; Bewohner und Betreute in Einrichtungen der Pflege für alte Menschen; Pflegepersonal und andere Tätige mit direktem Kontakt mit den zu Pflegenden in ambulanten, teil- oder vollstationären Einrichtungen; Personal in medizinischen Einrichtungen mit direktem Patientenkontakt; Personen mit Immundefizienz, zum Beispiel Patienten mit Krebs, Autoimmunerkrankungen, HIV; Personen, die mit dem Impfstoff Janssen von Johnson & Johnson geimpft wurden.

Übersicht über Arztpraxen

Wenn jemand keinen Hausarzt habe, dann biete die KVB im Internet auf ihrer Seite eine Liste mit Arztpraxen im Land Brandenburg, die Schutzimpfungen anbieten. Im Westhavelland seien das insgesamt 26 Ärzte – darunter auch viele Fachärzte. Im gesamten Landkreis sind es rund 60 Mediziner.

Im Land gibt es zudem Impftermine in den Landkreisen, für die man keinen Termin benötigt. Für den Landkreis Havelland ist hier in diesem Monat kein Termin mehr vermerkt. Auf der Internetseite des Landkreises wird auf die Hausärzte und die Kassenärztliche Vereinigung verwiesen.

Anne Kießling, persönliche Referentin von Rathenows Bürgermeister Ronald Seeger, muss Impfanfragen beantworten. Quelle: Markus Kniebeler

In Nauen war bisher zweimal ein mobiles Impfteam des Kreises. Damit sollte eigentlich das Angebot in den Impfzentren, die es nicht mehr gibt, ersetzt werden.

In Rathenow war das Team noch nicht. „Wir haben dem Kreis mehrfach angeboten, für so einen Termin Unterstützung zu leisten“, sagt Rathenows Stadtsprecherin und Bürgermeisterreferentin Anne Kießling. Bisher habe es aber noch keine Rückmeldung gegeben.

Bald in Rathenow

Wie Kreissprecher Norman Giese dazu mitteilt, werde es einen solchen Termin am 26. November ab 11 Uhr im Kreishaus Rathenow geben. „Außerdem können sich Bürgerinnen und Bürger am 24. November ab 13 Uhr im Marie-Curie-Gymnasium in Dallgow-Döberitz impfen lassen. In der darauffolgenden Woche plant der Landkreis Havelland weitere Impfaktionen in Nauen, Friesack und Falkensee.

Am 26. November wird im Kreishaus ein Impftag angesetzt. Quelle: Bernd Geske

Der Bundestagsabgeordnete der Linken aus Rathenow, Christian Görke – er ist auch Kreisvorsitzender der Linken im Landkreis Havelland macht einen ganz anderen Vorschlag. Er schlägt eine Impfprämie vor. Es gebe bereits viele Betriebe, die Impfprämien anbieten. „Das kann auch die Bundesregierung – jeder Euro, der hilft, die Pandemie zurückzudrängen, ist ein gut investierter Euro.“ Görke schwebt dabei eine Prämie in Höhe von 200 Euro vor.

Wie Christian Wehry bestätigt, stehen allen Interessierten, die mobil sind, weitere Möglichkeiten offen, an die Auffrischungsimpfung zu kommen. „In den Impfzentren des Landes Berlin werden die Booster verabreicht. Am besten schaut man im Internet nach Öffnungszeiten: www.service.berlin.de/standorte/impfzentren.

Wo schon geimpft wurde

Es hat bereits breit angelegte Auffrischungsimpfungen in Rathenow gegeben. Die waren jedoch in den Havelland Kliniken in erster Linie für das Personal in der Klinik und den Pflegeheimen vorgesehen.

Von Joachim Wilisch