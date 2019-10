Rathenow

Große Aufregung zur Kaffeezeit. In Rathenow-Süd stiegen am Mittwochnachmittag gegen 15.15 Uhr dicke Rauchwolken zum Himmel. Immer wieder neue Einsatzfahrzeuge der Freiwilligen Feuerwehr Rathenow fuhren mit Blaulicht durch das Gewerbegebiet Süd.

Hier und da beobachteten Interessierte die Szenerie. Der erste Verdacht, dass in einem Betrieb des Gewerbegebietes ein Brand ausgebrochen war, bestätigte sich nicht. Es war vielmehr ein Einfamilienhaus in der südlich des Gewerbegebietes gelegenen Straße Am Stadtgut, bei dem im Dachgeschoss ein Feuer ausgebrochen war.

Die Feuerwehr setzte ein Drehleiterfahrzeug für die Löscharbeiten ein und führte immer weitere Kräfte heran. Ein Übergreifen des Feuers auf andere Gebäude konnte verhindert werden.

Von Bernd Geske