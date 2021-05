Der Brand von Mülltonnen am Sonntagabend in Rathenow drohte auf ein Mehrfamilienhaus überzugreifen. Die Freiwillige Feuerwehr Rathenow musste eine Hauswand deswegen permanent mit Wasser kühlen.

Brand bedrohte Mehrfamilienhaus in der Heidefeldstraße in Rathenow

