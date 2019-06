Premnitz/Rathenow

Nicht wenige Einwohner sollen es gespürt haben, die Premnitzer Bürgerinitiative (BI) „Leben und Arbeiten im Havelland“ hat es aufgegriffen. Gegen 3.30 Uhr in der Nacht zum Mittwoch sei rund um den Dachsberg eine „ätzende Luftverschmutzung mit einem Gestank nach verbranntem Plastik“ wahrgenommen worden, teilt die BI mit.

Eine erhöhte Feinstaubbelastung sei deutlich wahrnehmbar gewesen, führt die BI aus. Diese habe neben der starken Geruchsbelästigung zu starker Reizung der Atemwege und vermehrt zu Migräne geführt. Stefan Behrens und Birgit Scheide, die Sprecher der BI, haben deshalb in einem Offenen Brief an den Premnitzer Bürgermeister um Aufklärung der Sachlage gebeten.

Besserung ab 10 Uhr

Erst gegen 10 Uhr soll in Premnitz eine Besserung eingetreten sein. Mittlerweile gibt es Berichte, dass Brandgeruch etwa zur gleichen Zeit auch in Rathenow wahrgenommen worden ist.

Der Premnitzer Stadtwehrführer Olaf Thiem sagt, dass es im genannten Zeitraum keinen Löscheinsatz der Premnitzer Feuerwehren gegeben hat. Er verweist auf die Möglichkeit, dass der Brandgeruch vom Großfeuer bei Jüterbog hierher gelangt sein kann.

Geeignete Wetterlagen

Die Regionalleitstelle Nordwest für den Brand- und Katastrophenschutz in Potsdam bestätigt, dass es zu den genannten Zeiten Wetterlagen gegeben hat, so dass die Möglichkeit besteht, dass Brandgeruch von den Großfeuern bei Wolfslake und Jüterbog bis ins westliche Havelland gedrungen sein kann.

Der Rathenower Wehrführer Oliver Lienig sagt, dass der Brandgeruch in Rathenow vom Mittwochmorgen und -vormittag aus seiner Sicht mit „großer Wahrscheinlichkeit“ von Jüterbog her stammt.

Beim Landkreis unbekannt

Für den Landkreis Havelland teilt dessen Pressesprecher Norman Giese mit, von einem Vorfall in Premnitz oder Rathenow sei nichts bekannt. Dort sei keine Meldung eingegangen.

Auch der Premnitzer Bürgermeister Ralf Tebling antwortet, dort sei bis zur Anfrage der Presse keine Meldung über Brandgeruch eingegangen. Würde er so etwas feststellen, würde er das von Amts wegen selber anzeigen, teilt der Bürgermeister mit. Nach dem jetzigen Stand der Dinge gehe auch er davon aus, dass der Brandgeruch aus dem Raum Jüterbog hierher gezogen sei.

Notfallpläne aktualisiert

In ihrem Offenen Brief fragt die BI den Bürgermeister, ob es in der Stadt einen Notfallplan gibt. Ralf Tebling antwortet, im März 2017 sei der Gefahrenabwehrplan fortgeschrieben und im Juli 2018 der Krisenplan der Stadt auf den neusten Stadt gebracht worden.

Von Bernd Geske