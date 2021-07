Rathenow

In der Nacht zu Freitag hat eine Brandserie die Feuerwehr in Rathenow in Atem gehalten. Binnen anderthalb Stunde standen vier Autos in Flammen. Die Polizei bestätigte am Morgen die Serie von Bränden. Eine betroffene Fahrzeugbesitzerin, die ein Kind erwartet, kam mit einem Schock in ein Krankenhaus. Das teilte am Morgen Jörg Eichmann mit, Stadtwehrführer der Feuerwehr Rathenow.

Die Serie der Brandstiftungen begann um 23.30 Uhr in der Heidefeldstraße. Ein Auto stand im Vollbrand, als die Feuerwehr am Tatort eintraf. Nur eine Stunde später, um 0.30 Uhr ging ein Wagen in der Rhinower Straße, Ecke Curlandstraße in Flammen auf.

Brennendes Auto in der Heidefeldstraße: Beginn der Brandserie um Mitternacht. Quelle: Kay Harzmann

Noch während Löscharbeiten nächster Brand

Noch während die Feuerwehr löschte, die mittlerweile mit einem Großaufgebot vor Ort war, zündelte der oder die Täter in der Semliner Straße. Auch dort entstand in einem Auto ein Feuer. Anders als bei den vorherigen zwei Brandstiftungen kam es dort glücklicherweise nicht zum Vollbrand. Die Einsatzkräfte waren auch dort schnell vor Ort und griffen ein.

Wir im Havelland Der Newsletter für aktuelle Themen aus dem Havelland - jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Kaum eine halbe Stunde später stand das vierte Auto in dieser Nacht in Rathenow in Flammen. Die Brandbekämpfer eilten nun in die Puschkinstraße, um das Feuer zu löschen. Auch dort schlugen die Flammen meterhoch aus dem Fahrzeug in den Nachthimmel.

Das zweite brennende Auto in der Rhinower Straße um 0.30 Uhr in Rathenow. Quelle: Kay Harzmann

25 Feuerwehrleute im Einsatz

25 Feuerwehrleute der Ortswehr Rathenow waren im Einsatz. Mehrere Fahrzeuge der Polizei kontrollierten in der Nacht die Straßen.

Die Brandstiftungen ereigneten sich in einem Radius von etwa drei Kilometern. Die Kriminalpolizei hat noch in der Nacht die Ermittlungen aufgenommen und arbeitet unter Hochdruck, die Brandstiftungen aufzuklären.

Minuten später nach der Brandstiftung in der Rhinower Straße brennt auf einem Hinterhof in der Semliner Straße das dritte Auto. Quelle: Kay Harzmann

„Ich habe so etwas noch nicht erlebt“, sagte Jörg Eichmann der MAZ. Vor gut einem Jahr hätten mehrere Mülltonnen in einer Nacht gebrannt, dass aber Autos in Flammen aufgehen, „hört man sonst nur aus Berlin und Hamburg. Das ist für Rathenow eine schockierende Nachricht“.

Brandstiftungen zählen strafrechtlich zu besonders schweren Straftaten, weil Feuer schnell außer Kontrolle geraten und Menschenleben bedrohen können.

Die Feuerwehr war nach Angaben Jörg Eichmanns noch lange in Absprache mit der Leitstelle Potsdam und der Polizei auf der Wache, um notfalls schnell wieder ausrücken zu können zum nächsten Brand.

Von Marion von Imhoff