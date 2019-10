BrauLab holt junge Künstler in die Stadt

Rathenow

Tanzen, das tun die meisten Havelländer ausschließlich auf Festen, gern zu Schlagermusik und im altbewährten Eins-zwei-Tap, dem Grundschritt des Discofox.

Geht es nach Kinga Hamvas sollten wir aber längst nicht nur auf Festen tanzen. Denn Tanzen ist für die junge Frau Leben. Das hatte sie vor zwei Wochen bereits in einer kleinen Vorführung in der alten Brauerei dem Publikum eindrücklich bewiesen.

„Jeder kann tanzen! Wir sollten uns nicht davon abhalten lassen, weil wir meinen, etwas falsch zu machen. Geben Sie sich der Musik hin und folgen sie dem natürlichen Bedürfnis des Körpers, sich im Takt zu bewegen“, motivierte sie die Gäste, es ihr gleich zu tun.

Über Berlin nach Rathenow und in die Brauerei

Kinga Hamvas ist 22 Jahre jung, kommt aus Ungarn und ist neu in der Stadt. Seit Anfang September lebt sie in Rathenow und unterstützt als Praktikantin Sebastian Wagner und die BrauLab GmbH bei der Entwicklung des ehemaligen Brauerei-Geländes in der Großen Hagenstraße. Den Weg in die havelländische Kreisstadt fand sie zufällig und über einen kleinen Umweg.

2018 hatte sie mit einer Freundin eine Woche in Berlin verbracht, verschiedene Theater besucht und sich angeschaut, wie moderner Tanz in Verbindung mit Theater in der Hauptstadt umgesetzt wird, denn Schauspielerei ist Hamvas zweite Leidenschaft.

„Schon auf dem Weg vom Flughafen Schönefeld ins Zentrum hatte ich mich ein bisschen in die Stadt verguckt. Dieses viele Grün und dazu die Graffiti, das gefiel mir einfach gut“, erinnert sich Kinga Hamvas.

Kinga Hamvas tanzt am Samstag wieder in der alten Brauerei. Quelle: Christin Schmidt

Schnell war für sie klar, dass sie wiederkommen möchte. Allerdings nicht direkt nach Berlin, denn das Großstadtleben ist nicht ihre erste Wahl.

Die 22-Jährige wuchs in einer kleinen Stadt etwa eine Stunde von Budapest entfernt auf und läuft lieber über grüne Wiesen als über Asphalt. „Ich brauche Natur um mich herum, um kreativ zu sein. Zu viel Beton raubt mir die Energie“, so die junge Frau.

Was sie außerdem braucht ist das Tanzen. Seit ihrem neunten Lebensjahr bewegt sich Kinga Hamvas zu Musik – von Standardtanz über Hip Hop und Ballett bis zu zeitgenössischem Tanz.

Neue Herausforderung gesucht

Die junge Frau liebt diese Art der Bewegung. Wohl auch, weil sie ihr in die Wiege gelegt wurde. Ihre Mutter ist ebenfalls Tänzerin. Sie hat sich auf folkloristischen Tanz spezialisiert. Ihr Vater, ein gelernter Buchhalter, verdient sein Geld als Berufsmusiker und spielt Klavier sowie Violine.

Nach ihrem Schulabschluss arbeitete Kinga Hamvas unter anderem als Theaterassistentin, jobbte in Cafés und tanzte so oft es ging. Mit ihrer Tanzgruppe fuhr sie für Auftritte und Projekte nach Frankreich und in die Slowakei.

Dann kam der Besuch in Berlin und damit der Wunsch nach einer neuen Herausforderung. Im Internet fand sie genau das, wonach sie gesucht hatte: Ein Projekt, in einer kleinen Stadt im Grünen bei dem sie sich mit ihren Ideen kreativ einbringen kann und sich so selbst weiterentwickeln kann: Das BrauLab in Rathenow.

Am Samstag tanzt Kinga wieder in der Brauerei

Eigentlich hatte sie geplant nach einen Monat abzureisen. Schnell stand aber fest, sie bleibt länger. Kinga Hamvas hat sich in Rathenow und vor allem in die Brauerei verguckt.

„Im Rahmen des BauLab-Projekts aktivieren wir mit Hilfe unseres großen Netzwerks weltweit Künstler und holen junge Persönlichkeiten nach Rathenow, die sich hier kreativ entfalten können“, erklärt Sebastian Wagner.

In Berlin gebe es so viele Projekte, dort werde der Einzelne nicht mehr gesehen. Ganz anders sei das in Rathenow. „Die Künstler, die sich bisher in der Brauerei beteiligt haben, waren begeistert, wie sehr ihre Arbeit durch das Interesse der Bevölkerung gewürdigt wird“, so Wagner.

Wer sich davon überzeugen möchte, kann Kinga Hamvas am Samstagnachmittag in der Brauerei erleben. Es ist ihr zweiter Auftritt in Rathenow, aber sich nicht ihr letzter.

Von Christin Schmidt