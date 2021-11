Brecht-Enkelin stellt in Rathenow Buch der afghanischen Autorin Mahbuba Maqsoodi vor

Rathenow

Drei Mal wurde die Rathenower Stadtbibliothek in diesem Sommer zum Ort spannender literarischer Begegnungen. Unter dem Titel „Gespräche am Schleusenplatz: Literarische Stimmen im Exil“ wurden Texte von Schriftstellerinnen vorgestellt, die aus Kriegs- und Krisenregionen stammen.

Nun findet die letzte Veranstaltung der Reihe statt. Am Donnerstag, 25. November, wird der Roman „Der Tropfen weiß nichts vom Meer“ der afghanischen Schriftstellerin Mahbuba Maqsoodi vorgestellt. Die im Band versammelten 77 Kurzgeschichten zeichnen das Leben der 1957 in Herat geborenen Künstlerin nach, die heute in München lebt und arbeitet.

Mahbuba Elham Maqsoodi wuchs in Afghanistan auf. Ihr Vater, der neben Mahbuba sechs weitere Töchter hatte, gründete eine Schule für Mädchen. Das Schicksal tausender afghanischer Mädchen blieb Mahbuba deshalb erspart: Ihre Eltern haben sie nicht verkauft, und ihren Mann konnte sie selber wählen. Doch in der traditionellen Gesellschaft sind selbstbewusste Frauen nicht gern gesehen.

Als ihre Schwester von einem islamistischen Terroristen erschossen wird, kommt alles ins Wanken, und Mahbuba verlässt ihr Land. Ein Kunst-Stipendium führt sie ins russische Leningrad. Dort schließt sie ihr Studium ab, doch wegen des Bürgerkriegs in Afghanistan ist eine Rückkehr in ihr Heimatland undenkbar. So kommen Mahbuba Elham Maqsoodi und ihr Mann mit ihren beiden kleinen Söhnen 1994 als Flüchtlinge nach München und erhalten rasch Asyl.

Das Buch „Der Tropfen weiß nichts vom Meer“ erschien im September 2017. In Rathenow wird die Schauspielerin und Regisseurin Johanna Schall, Enkelin von Helene Weigel und Bertolt Brecht, Passagen aus dem Buch vortragen.

Die Lesung am Donnerstag, 25. November, in der Stadtbibliothek beginnt um 18 Uhr. Der Eintritt ist frei. Für den Einlass gilt die 2G-Regel (geimpft oder genesen).

Von Markus Kniebeler