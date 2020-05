Bretter, die Freiheit bedeuten: Immer mehr Menschen erobern die Havel mit dem SUP

Rathenow

Die einen entdecken die Havel mit dem Kanu, die anderen schippern mit dem Hausboot übers Wasser oder genießen rudernd die Natur. Eine ganze neue Art die havelländische Idylle vom Wasser aus zu erleben, bringt jetzt Christian Bresigke den Havelländern näher.

Er hat den ersten Verleih für Stand Up Paddling direkt am Ufer der Herrenlanke, einem Altarm der Havel, eröffnet.

Anzeige

Ein Stand Up Paddle – kurz SUP – sieht ähnlich wie ein Surfbrett aus, auf dem man mit einem Paddel in der Hand steht und sich gemütlich auf dem Wasser fortbewegt.

Weitere MAZ+ Artikel

Rathenower entdeckt Trendsport auf dem Gardasee

Christian Bresigke hatte diesen Trendsport im Urlaub auf dem Gardasee ausprobiert und war so begeistert, dass er sich entschloss, die entspannte und zugleich sportliche Art der Fortbewegung in seiner Heimat zu etablieren.

„Wir haben hier so viel Wasser und eine wunderschöne Naturlandschaft, die man ideal mit dem SUP entdecken kann“, schwärmt der Havelländer.

Bereits 2016 hatte er ein Geschäft für Teamsport- und Freizeitbekleidung sowie Textildruck in Rathenow eröffnet, zunächst am Körgraben, dann zog er in das Gebäude der Musikbrauerei. Im letzten Jahr kam dem 33-Jährigen dann die Idee, das Angebot um einen SUP-Verleih zu ergänzen.

Zur Galerie Das Havelland ist um eine Attraktion reicher. Ab sofort kann sich jeder am Ufer eines Havelaltarms in Rathenow Stand Up Paddle und Kanus ausleihen. Christian Bresigke hat einen SUP-Verleih eröffnet.

Die ersten aufblasbaren SUP-Boards hatte er schon damals zum Verleih angeboten. Ideal war die Ausleihstation mitten in der Stadt aber nicht. Deshalb ist Christian Bresigke mit seinem „ Bresi Store“ nun noch einmal umgezogen und zwar direkt ans Wasser.

Auf dem Gelände an der Milower Landstraße gibt es jetzt neben dem bekannten Sortiment auch jede Menge Platz für Stand Up Paddle-Ausrüstungen und sogar für Kanus. Wenige Meter entfernt vom Geschäft kann man diese sofort auf dem Wasser ausprobieren.

Insgesamt 20 SUP-Boards sowie sechs Dreier Kanus und ein Kajak für zwei stehen seit dieser Woche zur Auswahl bereit. Das alles verleiht Christian Bresigke für eine oder mehrere Stunden, aber auch für ganze Tage oder eine Woche.

Besondere Vorkenntnisse braucht man nicht

Während die Kanus alle gleich gebaut sind, hat man bei den SUPs die Wahl. „Je schmaler das Brett, desto schneller ist man damit unterwegs“, erklärt Bresigke. Das Tolle daran, man muss keine besonderen Fähigkeiten mitbringen.

„Wer halbwegs beweglich ist, kann sich ohne Weiteres damit fortbewegen“, verspricht der sportbegeisterte Rathenower.

Wer direkt vom Laden aus die Havel erobern will, kann sich ein bereits aufgeblasenes Board ausleihen. Wer woanders starten möchte, nimmt das gesamte Equipment in einem Rucksack verpackt mit.

Yoga auf dem SUP

Ab drei Personen bietet Christian Bresigke auch einen SUP-Crashkurs an sowie einen längeren Grundkurs, für alle, die es genauer wissen wollen. Gemeinsam mit David Paege erklärt er, wie man sicher auf einem SUP steht und sich fortbewegt.

„Wir zeigen dabei kleine Tricks, weisen auf Anfängerfehler hin und vermitteln, wie man diese vermeiden kann. Viele unterschätzen zum Beispiel den Wind“, weiß Bresigke.

Wer bereits ein eigenes Board hat, kann natürlich auch mit diesem am Kurs teilnehmen. Für alle, die Bewegung in der freien Natur mögen und die etwas Außergewöhnliches probieren wollen, dürfte zudem ein SUP-Yoga-Kurs interessant sein.

Den übernimmt der Geschäftsführer aber nicht persönlich. Dafür hat er eine ausgebildete Yoga-Lehrerin engagiert. Und wer Sport und Natur mit kulinarischem Genuss verbinden möchte, bucht die Anfängertour inklusive eines Stopps am Grillbüfett im Restaurant am Schwedendamm.

Alle Infos zum Verleih gibt es hier: www.bresi-sup.de. Das Geschäft an der Milower Landstraße ist Dienstag bis Samstag von 10 bis 12.30 Uhr und von 14 bis 18 Uhr geöffnet. Der SUP- und Kanuverleih ist auch an Sonn- und Feiertagen nach telefonischer Vereinbarung oder einer Online-Buchung möglich.

Von Christin Schmidt