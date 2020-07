Rathenow

Wer nicht genau hinsieht, der bemerkt nicht, dass die L 98 von Rathenow nach Bamme über eine Brücke führt. Aber genau diese unscheinbare Brücke – sie überquert den Klusgraben – wird den Autofahrern, die regelmäßig auf dieser Strecke unterwegs sind, in den kommenden 16 Monaten einiges abverlangen.

Vollsperrung bis Ende 2021

Weil das Bauwerk abgerissen und erneuert werden muss, wird die Strecke von Rathenow nach Bamme am 10. August voll gesperrt – und zwar bis Ende des Jahres 2021.

Anzeige

Autofahrer werden dann erhebliche Umwege in Kauf nehmen müssen. Wer von Rathenow nach Bamme will, der wird während der Sperrung auf der B 188 bis Stechow und von dort über Nennhausen und Gräningen nach Bamme geleitet. (Von Bamme nach Rathenow geht es in umgekehrter Richtung.) Die Umleitung gilt auch für den Busverkehr. Die Strecke ist rund dreimal länger als der direkte Weg.

Weitere MAZ+ Artikel

Alle Ziele auf der L 98, die vor oder hinter dem Baustellenbereich liegen (Tierheim, Wildhandel, Bienenpark Lemme), sind während der Bauzeit erreichbar.

Die L 98 führt durch das Rodewaldsche Luch. Der Boden ist schwammig. Das macht die Bauarbeiten kompliziert. Quelle: Markus Kniebeler

Nun mag manch einer sich fragen, warum die Erneuerung eines Brückenbauwerks, das zu den unspektakulärsten seiner Art gehört, so lange dauert? Die Antwort erahnt, wer sich das Umfeld der künftigen Baustelle ansieht: Die Brücke liegt im Rodewaldschen Luch. Wie der Name des unter Naturschutz stehenden Gebietes sagt, handelt es sich um eine vermoorte Niederung mit kleinen Wasserläufen, Tümpeln und morastigen Flächen.

Bauen im Schutzgebiet Die künftige Brückenbaustelle befindet sich im Rodewaldschen Luch. Das rund 130 Hektar große Gebiet wurde 1997 unter Naturschutz gestellt. Schutzziel ist laut Naturschutzbehörde der „Erhalt grundwassernaher, natürlicher Waldgesellschaften und weiterer offener Niedermoor-Gesellschaften und deren typischen Tier- und Pflanzenarten“.

Genau dieser Landschaftscharakter bereitet den Bauingenieuren Kopfzerbrechen. Denn der Untergrund im Bereich der Brücke ist alles andere als stabil. „Die Beschaffenheit des Bodens ähnelt einem Wackelpudding“, sagt Karsten Ziehm, Leiter der Straßenmeisterei Rathenow. Es sei unter diesen Umständen sehr aufwändig, eine belastbare Gründung hinzubekommen.

Schwieriger Baugrund

Wegen des schwierigen Baugrundes werden nach Auskunft des Landesbetriebs Straßenwesen das zukünftige Brückenbauwerk und die Straße teilweise um etwa 1,6 Meter angehoben.

Um die nötige Stabilität zu erreichen, sind umfangreich Spezialgründungen erforderlich. Und zwar nicht nur im unmittelbaren Bereich des Übergangs. Auch für die Anfahrten zur Brücke – 70 Meter auf jeder Seite – müssen besonders tief gründende Fundamente hergerichtet werden.

Karsten Ziehm, Leiter der Straßenmeisterei Rathenow. Quelle: Markus Kniebeler

Insgesamt ist der Abschnitt der Landesstraße, der erneuert werden muss, rund 600 Meter lang. Die aufwendige Bauweise hat ihren Preis. Die Kosten für das gesamte Vorhaben liegen nach Überschlag des Landesbetriebs Straßenwesen bei rund drei Millionen Euro.

Der schwammige Untergrund macht es auch unmöglich, während der Bauzeit eine Behelfsbrücke zu installieren. Denn auch diese müsste im Boden fest verankert werden. Der Aufwand wäre nach Einschätzung des Landesbetriebs einfach zu groß.

Umleitung ohne Alternative

Zu der oben geschilderten Umleitung gibt es also keine Alternative. Übrigens ist die Strecke nicht nur für den motorisierten Verkehr voll gesperrt. Auch für Radfahrer und Fußgänger wird kein Durchkommen sein. Sogar die angrenzenden Waldwege werden gesperrt.

Dass an der L 98 umfangreiche Arbeiten bevorstehen, war bereits im vergangenen Winter zu ahnen. Der Landesbetrieb nutzte die vegetationsarme Zeit, um die notwendigen Baumfällungen im Bereich der Baustelle vorzunehmen.

Denn nicht nur für das schwere Gerät, das für die Arbeiten benötigt wird, braucht man Platz. Auch die Straßenführung im Kurvenbereich westlich der Brücke soll geringfügig verändert werden.

Von Markus Kniebeler