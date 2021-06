Bubble Tea und Sushi Bar – Yen Ngo Sy belebt Rathenows tote Ecke

Rathenow

Seit Tagen schon klingelt Yen Ngo Sys Telefon. Immer wieder rufen hungrige Rathenower an, die Sushi oder ein anderes asiatisches Gericht bestellen wollen und immer wieder muss Yen Ngo Sy sie enttäuschen – zumindest vorerst. Denn in den nächsten Tagen, so hofft er, wird er sein neues Geschäft, das TH Restaurant & Sushi Bar in der Goethestraße eröffnen.

„Vorbereitet ist alles, wir können anfangen. Aber noch warten wir auf die Genehmigung des Bauamtes. Sobald die vorliegt, geht es los“, verspricht der 65-jährige Rathenower, der nun jene Geschäftsräume am Ende der Goethestraße wiederbelebt, die bereits seit elf Jahren leer stehen. In einen regelrechten Schandfleck hatte sich das Eckgebäude in den letzten Jahren verwandelt.

Damit ist nun Schluss. Wo einst Küchen verkauft wurden, wird nun Sushi gerollt, Gemüse im Wok geschwungen, Ente süß-sauer und vieles mehr serviert. 44 Plätze bietet das Lokal. Sitzen kann hier aber wohl vorerst aufgrund der aktuellen Eindämmungsverordnung niemand. Sobald das Restaurant geöffnet ist, kann die Kundschaft die Speisen aber abholen oder auch liefern lassen.

Bereits geöffnet ist seit Freitag das Lokal nebenan, das erste Bubble Tea-Geschäft in der havelländischen Kreisstadt. Auch das betreibt Yen Ngo Sy. Auf die Idee habe ihn ein Bekannter aus Berlin gebracht. Der meinte, das Modegetränk aus gesüßtem Tee, der mit Milch und Fruchtsirup versetzt und bunten Perlen – auf Englisch Bubbles – bestückt wird, sei bei jungen Leute sehr beliebt.

Zur Galerie Nach elf Jahren Leerstand zieht wieder Leben in die Geschäftsräume in der Curlandstraße ein. Yen Ngo Sy eröffnet hier eine Asia Sushi Bar und gleich nebenan ein Bubble Tea-Geschäft.

Der Bekannte hatte offenbar recht. Schon jetzt erfreut sich das Lokal großer Beliebtheit. Familien und Jugendliche standen in den vergangenen Tagen an, um sich durch die 50 verschiedenen Getränke zu probieren – vom gerösteten Oolong Caramel Milchtee über Yoghurt-Getränke mit Fruchtgeschmack bis zum Matcha Latte mit Azuki Bohnen.

Marius und Hannah lassen sich von der großen Auswahl und den exotischen Begriffen nicht abschrecken. Die beiden besuchen das Jahngymnasium und nutzten am Dienstag die Pause, um sich einen Bubble Tea zu holen.

Bereits am Montag statteten sie dem neuen Lokal einen Besuch ab. Wie sie es finden, dass es nun auch in Rathenow Bubble Tea gibt? „Das ist fantastisch“, erklärt Marius begeistert. Und Hannah gesteht, dass sie schon lange auf ein solches Geschäft gewartet haben.

Geschäftsräume komplett saniert

Ganz unerfahren sind die beiden nicht. Sie haben bereits in Brandenburg/Havel und Berlin das Modegetränk probiert. In Rathenow sei es aber am günstigsten, freuen sich die Schüler. „Wir probieren jetzt nach und nach die Sorten durch“, sagt Hannah, schnappt sich den bunten Becher und macht sich mit Marius auf den Weg zum Mathe-Unterricht.

Derweil freut sich Yen Ngo Sy über die vielen jungen Menschen, die sein Lokal besuchen. Genau so hatte er es sich vorgestellt. Wenn er nun noch das Restaurant öffnen kann, ist er zufrieden. Bereits im vergangenen Jahr hatte der Rathenower den Mietvertrag für die beiden Lokale unterzeichnet. Hinter ihm liegen sechs anstrengende Monate, in denen die beiden Geschäfte komplett saniert wurden.

Seit 1981 in Rathenow

Trotz all der Anstrengungen ist die Arbeit für Yen Ngo Sy eine Wohltat. Sich mit 65 Jahren zur Ruhe zu setzen, davon ist der umtriebige Mann weit entfernt. „Wissen Sie, zu Hause sitzen und die Hände in den Schoß legen, das ist nichts für mich. Ich arbeite gern“, sagt der zweifache Familienvater, der in Vietnam lebte bis er 1981 nach Deutschland kam.

Bis zur Wende habe er mit seiner Frau im Chemiefaserwerk in Premnitz gearbeitet. Danach sei er stets selbstständig gewesen, bis er aus gesundheitlichen Gründen sein Geschäft in Premnitz aufgeben musste. Nun wagt er noch einmal einen beruflichen Neustart und sorgt zugleich dafür, dass an der Ecke Goe-thestraße/Curlandstraße endlich wieder geschäftiges Treiben herrscht.

Von Christin Schmidt