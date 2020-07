Bühnenaufbau am Wolzensee

Rathenow

Die Bühne steht, jetzt wird das Umfeld hergerichtet. Am Freitagabend muss alles fertig sein. Dann startet am Wolzensee ein dreitägiges Musikfest, bei dem die unterschiedlichsten Genres dargeboten werden.

Am Freitagabend kommen Fans handfester Rockmusik beim Auftritt des Ex-Genesis-Sängers Ray Wilson auf ihre Kosten. Am Samstag gastiert der Pianist Alberto Pizzo mit einem italienischen Abend und seinem Programm „Love is the way“. Und am Sonntagabend spielt das „Prima Streichquartett“ Musik von Klassik über Pop bis Filmmusik. Danach kommt Sorin Creciun auf die Bühne, um ein Pianokonzert zu geben. Infos und Kartenbestellung unter www.kulturzentrum-rathenow.de.

Von MAZ