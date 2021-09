Rathenow

Ausgestattet mit Müllsäcken und Handschuhen zogen am Freitagvormittag Schüler der achten Klasse der Bürgelschule zusammen mit den Stinknormalen Superhelden und Mitarbeitenden der Oberförsterei Rathenow in den Stadtwald. Abgesehen hatten sie es auf den Müll, den uneinsichtige Bürger immer wieder im Wald abladen und beim Spaziergang in die Natur werfen.

Mit ihrem Einsatz beteiligen sich die Akteure am weltweiten Cleanup Day, der am heutigen Sonnabend, 18. September, stattfindet. Die Rathenower verlegten diesen einen Tag vor. Organisiert hatte die Aktion der Leiter der Oberförsterei Rathenow, Gerhard Derr. „Es geht uns nicht darum, die Welt zu retten. Wir wollen die jungen Menschen dafür sensibilisieren, sich mit der Müllproblematik im Wald und in der Natur auseinanderzusetzen. Schließlich ist es ihre Zukunft, die sie selbst beeinflussen können“, betonte Derr und erinnert zudem daran, dass auch der Handel und die Industrie handeln müssen, damit weniger Plastik zum Einsatz kommt.

Bereich Oberförsterei Rathenow: 25 Tonnen Abfall im Jahr

Wie groß das Müllproblem allein im Wald ist, machte Funktionsförster Matthias Leibrandt von der Oberförsterei Rathenow deutlich: „Wir holen jährlich 25 Tonnen Abfall aus den Wäldern im Westhavelland. Dazu gehören Haushaltsmüll, Gewerbeabfälle bis hin zu Verpackungsmüll. 800 Waldarbeiterstunden gehen für solche Bereinigungen jährlich drauf. Das ist kostbare Arbeitszeit, in der die Waldarbeitenden ihren eigentlichen Aufgaben nicht nachgehen können.“

Wir im Havelland Der Newsletter für aktuelle Themen aus dem Havelland - jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Pünktlich um 10 Uhr starteten die Bürgelschülerinnen und -schüler aufgeteilt in Gruppen zur Putzaktion. „Ein toller Tag. Es ist schön, die Umwelt etwas zu entlasten. Ich würde mir wünschen, dass wir solche Tage häufiger organisieren“, erzählt Bürgelschüler Louis Schönhoff. Auch die dreizehnjährige Luma Beuster war von dem Cleanup Day angetan: „Ich finde den Tag heute sehr spannend. Wie viel Müll hier im Wald rumliegt, ist schon sehr ärgerlich. Es wird Zeit, dass wir aufräumen. Auch Jugendliche werfen hier ihre Getränke- und Essensverpackungen einfach im Wald weg. Wir haben doch nur diese eine Erde“, sagt Luma Beuster.

Verrostetes Maschinengewehr gefunden

Was die Schüler dann zusammen mit den Superhelden und den Förstern aufsammelten, stimmte alle noch nachdenklicher. Von Dachpappenrollen über einen Autositz bis zu Teilen eines alten verrosteten Maschinengewehres – auch jede Menge Haushaltsmüll sammelten die Gruppen ein.

„Haushaltsmüll ist das eine, aber wir verzeichnen immer mehr abgeladenen Gewerbemüll in unserem Waldgebiet. Die Umweltsünder werden einfach immer frecher. Da wir nicht ständig überall sein können, ist es leider oftmals schwer, den Verursacher zur Rechenschaft zu ziehen“, erklärt Matthias Leibrandt. Es gebe aber regelmäßige Kontrollen. Wird ein Müllsünder erwischt, muss er mit einer Strafe zwischen 200 und 20 000 Euro rechnen.

Waldpädagogik und Kunstwerke

Neben den harten Fakten zu Müll im Wald erfuhren die Schüler auch einiges über diesen wichtigen Lebensraum. Revierförster Frank Wilke erklärte, warum bestimmte Pflanzen nicht in den Wald gehören und was es mit den Gartenabfällen im Wald auf sich hat. So gab es zum Müllsammeln auch noch etwas Waldpädagogik.

Der Bürgelschülerin Marie Weber kam während des Sammelns sogar noch eine gute Idee. „Man könnte aus vielen Sachen, die man hier heute gefunden hat, etwas Neues herstellen. Vielleicht entstehen so kleine, nachhaltige Kunstwerke“, bemerkte die Schülerin.

Revierförster klärt Rätsel auf

Marek Boehm fand ein Tiergebiss mit noch vorhandenen Zähnen. Auch hier wurde sofort von Revierförster Frank Wilke pädagogisch nachgefragt, um welches Tier es sich handeln könnte. Nach kurzer Beratung war man sich einig, es gehörte einem Wildschwein.

Insgesamt war der Cleanup Day der Bürgelschüler erfolgreich: Ein großer Anhänger voll Müll kam zusammen. Alle Teilnehmer waren stolz. Auch die Superhelden Katetschen Bernd und Red Violet zeigten sich vom Tatendrang der Jugendlichen beeindruckt. „Die Schüler waren immer im Bückmodus“, lobte Katetschen Bernd.

Von Jürgen Ohlwein