Bürgelschule Rathenow: Spekulationen über eigenen Bahnanschluss

Rathenow

Wenn Christian Görke die Gesamtschule Bruno H. Bürgel besucht, dann ist das ein bisschen wie Nach-Hause-Kommen. Denn vor seiner Karriere als Politiker war der Bundestagsabgeordnete der Linken Lehrer an dieser Schule.

Entsprechend freundlich war der Empfang bei Görkes letztem Besuch. Die Sekretärin wurde geherzt, im Lehrerzimmer gab es ein großes Hallo und mit Bernd Pfeiffer, dem stellvertretenden Leiter der Bürgelschule, plauderte Görke über dieses und jenes

Den Grund seines Besuches verlor er jedoch nie aus den Augen. Görke war gekommen, um eine verwegene Idee auf ihre Durchsetzbarkeit abzuklopfen. Es geht um einen eigenen Bahnanschluss für die Schule.

Gutachten des Verkehrsministeriums

Das mag sich abwegig anhören. Doch seit Beginn dieses Jahres, als das brandenburgische Verkehrsministerium ein Gutachten zur Reaktivierung stillgelegter Bahnstrecken vorgestellt hatte, mutet diese Idee gar nicht mehr so utopisch an.

Denn in dem Gutachten, in dem das Potenzial von über 30 stillgelegte Bahnstrecken in Brandenburg untersucht wurde, landete ein Abschnitt der einstigen Städtebahn auf dem ersten Platz: Und zwar die rund drei Kilometer lange Strecke zwischen dem Rathenower Bahnhof und dem ehemaligen Bahnhof Rathenow-Nord.

Der einstige Nordbahnhof steht noch, befindet sich mittlerweile aber in privater Hand. Quelle: Markus Kniebeler

Allerdings ist der Nordbahnhof mittlerweile an ein privates Unternehmen verkauft. Ohne dessen Zustimmung wäre eine Reaktivierung der Station also nicht möglich. Deshalb hatte Görke nach Bekanntwerden der Studie eine neue Variante ins Spiel gebracht: Eine Verlängerung nicht bis zum Nordbahnhof, sondern erst einmal bis zu Bürgelschule. Zwar wäre diese Strecke nur zwei Kilometer lang. Aber nach Görkes Auffassung dennoch von Nutzen, weil Bürgelschüler von diesem Angebot profitieren würden.

Ökologischer Nutzen

„Es wird seit Jahren intensiv über die Notwendigkeit einer Verkehrswende geredet“, sagt er. Wer das ernst meine, müsse jede Möglichkeit, das Klima zu entlasten, prüfen. Und natürlich spiele der Bahnverkehr als eine der umweltfreundlichsten Fortbewegungsvarianten dabei eine entscheidende Rolle. „Jeder Bahnkilometer, der reaktiviert wird, trägt zu einer Verbesserung der ökologischen Bilanz bei.“

Ein Großteil der Gleise auf dem Abschnitt Rathenow - Rathenow Nord liegt noch. Quelle: Markus Kniebeler

Und auch der Mehrwert für die Bürgelschüler dürfe bei dem Projekt nicht unberücksichtigt bleiben. Für Kinder und Jugendliche aus dem Raum Döberitz, Premnitz, Mögelin werde der Schulweg um einiges komfortabler, wenn die RB 51 am Bahnhof nicht ende, sondern bis zur Schule durchfahre.

Zustimmung von der Schulleitung

Bernd Pfeiffer stimmte Görke zu. Wenn man Schulen im ländlichen Raum mit denen im urbanen Umfeld vergleiche, sei die Verkehrsanbindung einer der neuralgischen Punkte. „Für unsere Schüler ist der Aufwand, zum Unterricht zu kommen, ungleich größer als für Kinder in dicht besiedelten Gebieten.“ Wartezeiten von einer Stunde und mehr auf den Schulbus seien keine Seltenheit.

Wenn man konkurrenzfähig und attraktiv bleiben wolle, vor allem für Zuzügler aus dem Berliner Raum, dann müsse auch die Verkehrsanbindung der Schulen verbessert werden. Und in diesem Kontext sei die Idee eine Bahnverlängerung durchaus überlegenswert. „Ob sich so eine Verlängerung rechnet, müssen andere beurteilen“, so Pfeiffer. „Aber aus Sicht der Schule hätte eine solche Variante auf jeden Fall ihren Reiz.“

Görke betonte, dass der Einsatz für dieses Projekt nicht bedeute, dass man im Kampf um eine Taktverbesserung auf der Linie RE 4 nachlassen werde. „Das ist die große Aufgabe, die wir zu bewältigen haben, um die Region attraktiver zu machen“, sagte er.

Von Markus Kniebeler