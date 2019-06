Rathenow

In guter Gesellschaft spät frühstücken und damit anderen eine Freude machen. Zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen haben am Sonntag die Besucher beim 12. Bürgerbrunch der Bürgerstiftung Rathenow. Diese traditionelle Zusammenkunft auf dem Märkischen Platz ist in jedem Jahr für die Bürgerstiftung die Veranstaltung mit der größten Öffentlichkeitswirksamkeit. Neben dem gemütlichen Beisammensein geht es vor allem darum, weitere Spenden einzuwerben.

Zur Galerie Rund 200 Gäste trafen sich am Sonntag zum 12. Bürgerbrunch auf dem Märkischen Platz.

Der Bürgerbrunch hat diesmal eine Einnahme von 1650 Euro erbracht, hat der Vorstandsvorsitzende Mario Schwalme berichtet. Die Stiftung sei damit sehr zufrieden. Da sind zunächst die 880 Euro aus dem „Verkauf“ von 22 Brunchtischen für je acht Personen zu einem „Preis“ von jeweils 40 Euro.

Aus der aufgestellten Spendenbox konnten um die 290 Euro entnommen werden, eine Besucherin rundete den Betrag auf 300 Euro auf. Nicht zuletzt hat die Versteigerung von drei Bildern, die Ute Arndt und die beiden Schwestern Julia und Elisa Adam gespendet hatten, einen Erlös von 470 Euro gebracht.

Bericht über Vorhaben

Der Stiftungsvorstand nutzte die Gelegenheit, um vor den rund 200 Gästen über seine aktuellen Vorhaben zu berichten. Der Kolonistenhof Großderschau bekommt 500 Euro Zuschuss als Reisekosten für die Pflege der plattdeutschen Sprache. Die wie immer bunt kostümierten „Stinknormalen Superhelden“ erhalten einen Zuschuss von 750 Euro für die Entwicklung eines „Stinknormalen Mehrwegbechers“.

Der Förderverein des Jahngymnasiums wird bedacht mit 500 Euro für ein Denkmal, das im Herbst vor der Schule enthüllt werden soll. Im Rahmen eines Gedankenaustausches über Werte hatten die Schülerinnen und Schüler mehrheitlich dafür votiert, das Wort „Respekt“ in großen Buchstaben aufstellen zu lassen. In Form einer Schnellhilfe hat eine Tagesmutter in Großwudicke bereits einen Zuschuss von 350 Euro für den Kauf eines Vierer-Kinderwagens erhalten.

11 111 Euro für Basketballplatz

Im Rahmen einer Treuhandtätigkeit übergibt die Bürgerstiftung zudem an die Stadt Rathenow einen Betrag von 11 111 Euro. Diese Summe war im Januar eingenommen worden beim 1.Sponsorenschwimmen zum Gedenken an Anne Hennig-Ballhause, die 2017 an Krebs gestorben war. Das Geld soll verwendet werden für den Bau eines Basketballplatzes auf dem Ride-Platz am Körgraben.

Speisen und Getränke konnten sich die Teilnehmer des Bürgerbrunches selbst mitbringen oder auch am Buffet des Gasthauses Retorte kaufen. Kinder konnten auf einer Hopseburg toben, das Pflaster mit Kreide bemalen, an einem Tisch basteln, mit Seifenblasen aus einer Maschine spielen – oder sich mit den Springbrunnenfontänen amüsieren. Rudolf Wittkowski (Saxofon) und Matthias Staiger (E-Piano) sorgten für anregende Live-Musik.

Von Bernd Geske