Bürgerbudget Rathenow: Abstimmungsphase hat begonnen

Rathenow

Der Bürgerhaushalt für das kommende Jahr geht in die heiße Phase. Am Dienstag hat die Abstimmungsphase begonnen. Bis zum 18. Juni dieses Jahres können die Einwohner/innen der Stadt Rathenow darüber abstimmen, welche Projekte die in die kommunale Haushaltsplanung für das Jahr 2022 aufgenommen werden.

In der Vorschlagsphase, die von Mitte Februar bis Mitte März dauerte, gingen im Wirtschaftsamt der Stadtverwaltung 87 Vorschläge von Bürgern zur Verbesserung der Lebensbedingungen in der Stadt ein.

Nach der Vorschlagsphase wurden aus den eingereichten 87 Vorschlägen die Vorschläge mit den meisten Unterstützerstimmen von der Verwaltung auf ihre Realisierbarkeit geprüft. Nun sind in der Abstimmungsphase 30 Vorschläge übrig geblieben. Zwanzig beziehen sich auf die Stadt Rathenow, der Rest betrifft die Ortsteile.

Stimmabgabe bis zum 18. Juni

Diese machbaren Ideen stehen nun zur endgültigen Abstimmung. Bis zum 18. Juni können Stimmen abgegeben werden. Die einfachste Möglichkeit ist, dies auf der eigens von der Stadt eingerichteten Plattform www.machmit.rathenow.de online zu tun. Für alle, die nicht an der Online-Abstimmung teilnehmen können, besteht die Möglichkeit in der Stadtverwaltung – im Sachbereich Finanzen – für seinen Favoriten persönlich abzustimmen.

Die Liste der zur Abstimmung stehenden Vorschläge ist kunterbunt. Die Palette reicht von ganz profanen Dingen wie dem Bau eines Basketballfeldes in Böhne oder der Installation einer Tischtennisplatte auf dem Spielplatz in Rathenow-Süd über die finanzielle Förderung von Vereinen bis zu eher speziellen Wünschen wie der Anschaffung eines Geschwindigkeitsanzeigesystems für die Ortslage Steckelsdorf.

Gesamtbudget in Höhe von 75.000 Euro

Nach der Abstimmung werden die Vorschläge mit den meisten Stimmen noch einmal auf ihre Realisierbarkeit geprüft und dann in den regulären Haushalt der Stadt Rathenow überführt. Im Stadtgebiet kann ein Budget von 60.000 Euro ausgeschöpft werden. Für die Realisierung von Vorschlägen in den Ortsteile werden insgesamt 15.000 Euro bereitgestellt.

Nach der Premiere des Bürgerhaushaltes im Jahr 2019 ist dies die dritte Auflage des Bürgerbeteiligungsprojektes. Und nach einer enttäuschenden Resonanz im vergangenen Jahr, als gerade mal 20 Vorschläge gemacht worden waren, scheint das Interesse in diesem Jahr größer. Immerhin belief sich die Zahl der Projekte nach der Vorschlagsphase auf 87.

Sichtbare Ergebnisse

Dass der Bürgerhaushalt alles andere als ein Papiertiger ist, merkt man, wenn man mit offenen Augen durch die Innenstadt oder die Ortsteile schlendert. Die Fahrradboxen, beispielsweise, die vor einigen Wochen am Rathenower Bahnhof aufgestellt wurden, gehen auf einen Vorschlag aus dem Bürgerbudget zurück. Aber auch andernorts sind Ergebnisse sichtbar. Egal, ob es sich um eine Knorpelschänke handelt, die in Böhne aufgestellt wurde, oder um ein Volleyballnetz am Wolzensee. Auch etliche neue Müllbehälter im Stadtgebiet gehen auf einen Bürgervorschlag zurück.

Auch im kommenden Jahr soll das Projekt Bürgerhaushalt weitergeführt werden. Das hatte die Arbeitsgruppe Bürgerbudget im vergangenen Sommer entschieden. Die Vorschlagsphase würde – wie in diesem Jahr – in den ersten Monaten des Jahres 2022 starten.

Von Markus Kniebeler