Die Rathenower Ortsteile schaffen es augenscheinlich besser als die Kernstadt, ihre Bürger für gemeinsame Vorhaben zu animieren. Das ist jedenfalls der Schluss, den man ziehen kann, wenn man sich das Ergebnis des Bürgerbudget-Verfahrens anschaut.

Ortsteile überproportional vertreten

Denn von den sechs Projekten, die stadtweit die meisten Stimmen erhalten haben, befinden sich drei in Rathenower Ortsteilen. Die meisten Stimmen überhaupt, nämlich 68, wurden für die Herrichtung einer Jugendspiel- und Freizeitfläche am Steckelsdorfer See abgegeben. Außerdem hat es die Aufwertung des Spielplatzes am Ortsausgang Richtung Schollene unter die sechs Vorhaben geschafft, die im kommenden Jahr ungesetzt werden. 24000 Euro des 60000 Euro umfassenden Budgets werden somit nach dem Mehrheitswillen der Bürger in Steckelsdorf investiert.

Und auch die Böhner haben für einen ihrer Vorschläge so viele Stimmen erhalten, dass die Realisierung garantiert ist. Für die Erweiterung des Fest-, Sport- und Spielplatzes im Ort stehen im kommenden Jahr 15000 Euro zur Verfügung.

Drei Vorhaben in der Kernstadt

Die restlichen Vorhaben, die 2021 umgesetzt werden, betreffen dann die Kernstadt. Das Schalmeienorchester „Rathenower Optis“ kann 5000 Euro in die Erneuerung von Uniformen und Instrumenten investieren. 62 Bürger gefiel diese Idee.

Außerdem wird die Ausbesserung von Wald- und Wanderwegen im Rathenower Stadtwald aus dem Bürgerbudget gefördert (34 Unterstützer). Und schließlich schaffte es, als letzter Vorschlag, die Pflanzung einer Streuobstwiese in die Liste jener Vorhaben, die umgesetzt werden. (Kostenschätuzung 13000 Euro, 24 Unterstützer)

Weitere Projekte in den Ortsteilen

Von den sechs umzusetzenden Vorschlägen für die Gesamtstadt entfallen also drei auf die Ortsteile. Und diese können im Rahmen eines eigenen Budgets weitere Vorhaben realisieren. Nach Steckelsdorf fließen 4000 Euro für die Überdachung der Bühne auf der Festwiese. Semlin erhält 3500 Euro für die Einrichtung eines überdachten Grillplatzes.

In Göttlin gibt es 2100 Euro für das Aufstellen neuer Sitzgelegenheiten. Auch in Böhne wird in eine Sitzbank investiert (500 Euro), außerdem erhält der Verein „Dorfgemeinschaft Böhne“ 2000 Euro für die Durchführung von Veranstaltungen. Und schließlich fließen 2000 Euro aus dem Bürgerbudget nach Grütz. Von dem Geld soll ein Windschutz um die Terrasse des Gemeindezentrums errichtet werden.

250 Stimmen wurden abgegeben

Anne Raupach, die im Rathenower Wirtschaftsamt mit organisatorischen Aufgaben rund um den Bürgerhaushalt betraut ist, berichtet, dass in diesem Jahr 25 Vorschläge eingegangen seien. 16 dieser Vorschläge wurden für die Endabstimmung zugelassen, bei der 250 Stimmen abgegeben wurden – nahezu genau so viele, wie bei der Premiere des Bürgerbudgets im vergangenen Jahr.

Anne Raupach, Mitarbeiterin im Rathenower Wirtschaftsamt, kümmert sich um die organisatorischen Dinge rund um das Bürgerbudget. Quelle: Markus Kniebeler

Aus Sicht von Wirtschaftsamtsleiter Alexander Goldmann ist die Beteiligung noch ausbaufähig. „Wenn sich bei der Schlussabstimmung nur rund ein Prozent der Einwohner beteiligen, ist das ein bisschen dünn“, sagt er. In anderen Kommunen liege die Quote bei vier Prozent und darüber.

Allerdings sei in diesem Jahr der Start der Bürgerbeteiligung mit dem Ausbruch der Corona-Epidemie zusammengefallen. „Da hatten die Menschen wohl erst mal andere Sorgen“, so der Wirtschaftsamtsleiter. Von daher sei es vielleicht sogar als Erfolg zu betrachten, dass die Beteiligung im Vergleich zum Vorjahr nicht eingebrochen sei.

Verlängerung um zwei Jahre

Auf jeden Fall hat die „Arbeitsgruppe Bürgerbudget“, in der Vertreter der Verwaltung und Stadtverordnete sitzen, empfohlen, das Projekt, das auf zwei Jahre angelegt war, um zwei Jahre zu verlängern. „Solch eine neue Form der Bürgerbeteiligung braucht wahrscheinlich eine gewisse Zeit, um sich zu etablieren“, sagt Goldmann. Diese Zeit soll es nun bekommen.

Von Markus Kniebeler