Rathenow

„Die Nachfrage ist groß“, bestätigt Stephan Borchert, Chef der Wirtschaftsjunioren Havelland. „Die Anmeldeliste ist schon lang. Da wir aber 400 Leute unter Corona-Bedingungen mit FFP2-Maske in den Saal bekommen, sind noch Plätze frei.“ Sie, liebe Leser, haben kurz vor der Wahl am 6. März die Chance, den Kandidaten auf den Zahn zu fühlen.

Gemeinsam mit den Wirtschaftsjunioren Havelland veranstaltet die MAZ einen Bürgermeister-Talk. Am 2. März werden ab 19 Uhr im Kulturzentrum die Mikrofone angehen. Was wollen Sie von den Kandidaten wissen? Wo drückt der Schuh? Was muss in Rathenow passieren? Frage, die an diesem Abend beantwortet werden.

MAZ-Talk am 2. März, 19 Uhr, im Kulturzentrum

Wer wird neue Bürgermeisterin oder neuer Bürgermeister in Rathenow? Diese Frage wird aber erst am 6. März beantwortet: Dann dürfen die Bürger einen der folgenden Kandidaten wählen (in alphabetischer Reihenfolge): Marcel Böttger (Die Partei), Diana Golze (Linke), Corrado Gursch (CDU), Sebastian Lodwig (SPD) Martin Pohl und Jörg Zietemann (beide parteilos). Gesucht wird der Nachfolger von Bürgermeister Ronald Seeger, der die Geschicke der Stadt 20 Jahre lang führte und seine eigentlich bis 2026 laufende Amtszeit aus gesundheitlichen Gründen Ende Mai vorzeitig beendet.

Tragen einer FFP2-Maske ist Pflicht

Sollte es am 6. März keinem der sechs Kandidaten gelingen, die absolute Mehrheit zu erzielen, werden sich die beiden Bewerber mit den meisten Stimmen am 27. März einer Stichwahl stellen.

Wollen Sie dabei sein? Dann melden Sie sich an. Es gilt die 2G-Regel und die Pflicht zum Tragen einer FFP2-Maske im Saal.

Info Ihre Anmeldung unter: wj­-havelland.de/buergermeistertalk

Von Christian Schmidt und Sebastian Morgner