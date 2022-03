Bürgermeisterwahl Rathenow: Eine ganze Familie im Wahleinsatz

Rathenow

Für die meisten Rathenower war die Bürgermeisterwahl eine entspannte Angelegenheit. Viele kombinierten die Stimmabgabe mit einem kleinen Spaziergang durch die winterkalte Luft, andere kehrten nach der Bürgerpflicht zum Mittagessen in ein Restaurant ein.

Wir im Havelland Der Newsletter für aktuelle Themen aus dem Havelland - jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

So viel Muße war 178 Rathenowern nicht vergönnt. Sie waren in 23 Wahllokalen und sechs Briefwahlbezirken im Einsatz, um den Rathenowern eine ordnungsgemäße Stimmabgabe zu ermöglichen.

Eine der Ehrenamtlichen war Ursula Antoniewicz. Die Mitarbeiterin des Kulturzentrums ist seit Anfang der 1990er-Jahre als Wahlhelferin im Einsatz. Wie viele Wahlen sie in dieser Zeit erlebt hat, kriegt sie beim besten Willen nicht mehr zusammen. Was sie weiß ist, dass sie seit der Wende kaum einen Urnengang verpasst hat.

Wahlhelferin mit Erfahrung

Damit zählt die 62-Jährige zu den erfahrensten Wahlhelferinnen in der Stadt. Und offenbar hat dieses Engagement auf den Rest der Familie abgefärbt. Ehemann René ist seit etwa fünf Jahren an Wahlsonntagen auch im Einsatz. „Früher habe ich zu Hause auf meine Frau gewartet“, sagt er. „Irgendwann habe ich mir gedacht, da kann ich ja auch gleich mitgehen.“

Am Sonntagvormittag also waren die Antoniewiczs wieder in Aktion. Um 7 Uhr hatten sie die Tür zum Wahllokal 8 im Kulturzentrum aufgeschlossen und alles für den Urnengang vorbereitet. Bis um 13 Uhr hielten sie, gemeinsam mit Sylvia Wetzel, die Stellung. Dann kam die Nachmittagsmannschaft.

Und in der waren, wen wundert’s, weitere Familienmitglieder vertreten. Sohn Karsten ist seit dem Jahr 2008 bei Wahlen im Einsatz. Und auch seine Lebensgefährtin Carolin Qualitz, Mitarbeiterin in der Rathenower Stadtverwaltung, engagiert sich als Wahlhelferin. Um 12.30 Uhr lösten sie die Altvorderen ab, übernahmen die Nachmittagsschicht und gönnten den Eltern ein paar Stunden der Entspannung.

Das Wahllokal im Kulturzentrum, in dem die Familie Antoniewicz im Einsatz war. Quelle: Markus Kniebeler

Um kurz vor 18 Uhr war dann die Familie wieder vereint. Wie in allen anderen Wahllokalen, halfen bei der Auszählung der Stimmen alle mit. Und auch die nachfolgenden Aufgaben – Übermittlung des Ergebnisses an den Wahlleiter, Transport der Urne in das Rathaus, Abbau des Wahlbüros –, erledigten die Teams gemeinsam. Als Ursula Antoniewicz am Sonntagabend die Tür zum Kulturzentrum abschloss, lag ein langer Arbeitstag hinter ihr und ihren Angehörigen.

Dabei war diese Wahl eine der leichteren Übungen. „Wir haben hier schon mit Wahlzetteln gekämpft, die man kaum überschauen konnte, so groß waren die“, erinnert sie sich. „Und es hat auch schon Auszählungen gegeben, die sich bis Mitternacht hingezogen haben.“ Im Vergleich dazu war der Wahlgang am Sonnabend, mit sechs Kandidatennamen auf einem einzigen Stimmzettel, eine überschaubare Angelegenheit.

Ausfälle im Vorfeld der Wahl

Dass die Antoniewiczs in voller Familienstärke anrücken konnten, war in diesen coronageprägten Zeiten übrigens alles andere als selbstverständlich. Wahlleiter Reinbern Erben berichtet auf MAZ-Anfrage, dass im Laufe der Woche eine ganze Reihe von Wahlhelfern abgesagt hätten, weil sie bei Coronatests ein positives Ergebnis erhalten hatten. Noch am Wochenende habe es drei Absagen von bereits eingeteilten Wahlhelfern gegeben.

Wie gut, dass die Wahlorganisatoren eine Liste mit Ersatzkandidaten angelegt hatten, mit denen die Ausfälle kompensiert werden konnten. So waren am Sonntag in allen Wahllokalen komplette Teams im Einsatz und sorgten für einen störungsfreien Urnengang.

Von Markus Kniebeler