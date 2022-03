Bürgermeisterwahl Rathenow: Heimspiel für Steckelsdorfer Kandidaten

Steckelsdorf

Die Stimmung im Wahllokal in Steckelsdorf ist gut. „Es kommen viele Leute. Vielleicht sogar etwas mehr als üblich“, sagt Britta Jessing.

„Das liegt vielleicht auch daran, dass wir mit Corrado Gursch dieses Mal einen Kandidaten direkt aus Steckelsdorf dabei haben. Das ist schon etwas Besonderes.“

In Rathenow wird am 6. März ein neuer Bürgermeister gewählt. Fünf Kandidaten und eine Kandidatin wollen ins Rathaus einziehen. Die Bürgerinnen und Bürger geben in 23 Wahllokalen in der Stadt und den Ortsteilen ihre Stimme ab.

Von Till Eichenauer