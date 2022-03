Bürgermeisterwahl Rathenow: Jede Stimme ein Prozent in Grütz

Grütz

Im Gemeindezentrum in Grütz könnten heute theoretisch 104 Bürgerinnen und Bürger ihre Stimme abgeben. Am Nachmittag lagen bereits 47 Zettel in der Urne.

„Rund zwanzig Personen hatten schon ihre Briefwahl-Unterlagen angefordert. Damit ist jetzt praktisch jeder Wahlschein, der heute abgegeben, ein Prozent“, sagt Reiner Schirmacher, ein freiwilliger Wahlhelfer aus dem Ort.

In Rathenow wird am 6. März ein neuer Bürgermeister gewählt. Fünf Kandidaten und eine Kandidatin wollen ins Rathaus einziehen. Die Bürgerinnen und Bürger geben in 23 Wahllokalen in der Stadt und den Ortsteilen ihre Stimme ab.

Von Till Eichenauer