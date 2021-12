Bürgermeisterwahl Rathenow: Noch sind  Bewerbungen möglich

Rathenow

Am 6. März kommenden Jahres wird der Rathenower Bürgermeister gewählt. Bislang haben vier Kandidaten erklärt, sich um die Nachfolge von Ronald Seeger zu bewerben: Diana Golze (Linke), Corrado Gursch (CDU), Sebastian Lodwig (SPD) und Jörg Zietemann (parteilos).

Doch es könnten noch mehr werden. Am 30. Dezember läuft die Bewerbungsfrist ab. Und es kursieren Gerüchte, dass sich die Zahl der Bewerber erhöhen könnte.

Wahlleiter Reinbern Erben kann diese Vermutungen nicht bestätigen. Mir liegen derzeit die offiziellen Bewerbungen von drei der vier oben genannten Kandidaten vor, sagt er auf MAZ-Anfrage. Einer aus dem Quartett habe seine Unterlagen noch nicht eingereicht. Aber dafür sei ja noch Zeit genug.

Anfragen im Rathaus

Darüber hinaus seien bei ihm auch weitere Anfragen eingegangen. Personen hätten sich erkundigt, was zu tun sei, wenn man an der Wahl teilnehmen wolle. Aber aus keiner dieser Anfragen sei bislang eine offizielle Bewerbung erwachsen. An Spekulationen über mögliche Interessenten dürfe er sich nicht beteiligen. Erst wenn eine Bewerbung vorliege, sei das von öffentlichem Interesse.

Wer tatsächlich kandidiert, wird spätestens in der ersten Januarwoche feststehen. Dann prüft der Wahlausschuss alle eingegangenen Wahlvorschläge auf ihre Rechtmäßigkeit - und macht dann die Kandidaten öffentlich bekannt.

Zwei Wahltermine im März

Zwei Monate haben die Kandidaten und Kandidatinnen dann Zeit, für sich und ihre Programme zu werben. Sollte es niemandem gelingen, am 6. März die absolute Mehrheit der Stimmen zu gewinnen, wird eine Stichwahl erforderlich, an der die beiden Kandidaten mit den meisten Stimmen teilnehmen. Der Termin für eine mögliche Stichwahl wurde von der Kommunalaufsicht bereits festgelegt: Es ist Sonntag, der 27. März. Dann wird feststehen, wer die Stadt Rathenow in den kommenden acht Jahren führt.

Von Markus Kniebeler