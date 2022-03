Semlin

„Es waren dieses Mal wirklich viele Kandidaten. Da habe ich mich etwas schwergetan, mich festzulegen“, sagt Andrea Giese aus Semlin. Sie hat sich in den letzten Tagen im Netz noch einmal mit den Anwärtern auf das Bürgermeisteramt beschäftigt.

„Einige kannte ich bisher noch gar nicht. Deshalb wollte ich mich gut informieren, um die richtige Entscheidung zu treffen“, so die Semlinerin.

In Rathenow wird am 6. März ein neuer Bürgermeister gewählt. Fünf Kandidaten und eine Kandidatin wollen ins Rathaus einziehen. Die Bürgerinnen und Bürger geben in 23 Wahllokalen in der Stadt und den Ortsteilen ihre Stimme ab.

Von Till Eichenauer